本报记者 林 琳 王汉超

4万平方米的空间内，机械臂辗转腾挪，自动导引车运行有序，激光划片、焊接、高密度封装、人工智能质检等工序一气呵成。位于江苏省淮安市的天合光能股份有限公司生产基地一期工厂内，自动化率达到88%，每分钟就有5块光伏组件下线。

“截至今年3月底，我们的光伏组件累计出货量，已经相当于三峡水电站装机量的9倍。”天合光能董事会秘书吴群说，“企业下足功夫，挖掘潜能，多次刷新行业纪录，申请的专利已超过4000件。”

“在制造光伏电池的过程中，硼扩是关键环节之一。传统的一步硼扩工艺所形成的发射极，难以同时兼容载流子的高效产生和传输。”天合光能电池工程技术经理刘成法介绍，“我们创新性地将这个环节分为两步进行，并搭配激光局域热处理工艺，首创了相关专利技术。又花费3年，历经数百次测试，投入上千万元研发资金，最终实现了电池转换效率的提升。”

同样肯下足功夫的，还有“进窄门、走远路”的蜂巢能源。

匀浆，涂布，模切，叠片，运送，装配……在蜂巢能源科技股份有限公司的常州生产基地，使用第三代高速叠片技术的生产线上，每0.125秒就可以生产一片电芯极片，相比传统叠片技术路线，效率提升约两倍，设备占地面积减少45%。截至目前，公司在全球已申请专利超过7000件。

企业肯下足功夫，是因为看准了方向，在自主创新上锲而不舍。

近年来，随着新能源汽车发展，电池包设计向着长薄化方向过渡。蜂巢能源看准这一趋势后，创新叠片技术，把电芯极片像叠三明治一样堆叠到一起。从2018年开始，蜂巢能源技术团队经过5年研发，终于实现了从无到有、从有到优的技术迭代。公司高级副总裁王志坤说：“我们认准了就坚持走下去。”

企业下足功夫自主创新，靠的是当地制造体系的有力支持。

江苏已实现制造业31个行业大类、179个中类、609个小类全覆盖，工程机械、光伏、汽车等多个行业形成从原材料到终端产品、从研发设计到加工制造的完整产业链条。去年，江苏印发方案，聚焦16个先进制造业集群和50条产业链，实施八大行动，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，加快建设质量效益领先、具有国际竞争力的制造强省。

天合光能的中下游供应链企业分布在三小时经济圈内；蜂巢能源能在6小时内配齐所有原材料，由于供应链上游正负极材料厂商和下游整车厂商都在常州，企业的物流和仓储成本大幅降低。

目前，江苏省累计获评国家制造业单项冠军的企业有241家，有效期内的国家专精特新“小巨人”企业有1474家。4月，全省规模以上制造业增加值同比增长8.9%。

《 人民日报 》（ 2024年06月10日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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