本报记者 王 丹

根据智慧农场平台监测信息，范鹏到谌火根的田里操作无人机施肥。

史港泽摄（人民视觉）

芒种前后几场雨，禾苗喝饱了水。鄱阳湖畔，稻田青翠。

戴上麦秸帽，套上胶鞋，谌火根骑上摩托车去巡田。

谌火根是江西南昌县蒋巷镇大田农社的种植大户，今年承包了500多亩地，其中300亩早稻正处于拔节期，近百亩稻油轮作田处于分蘖期——都处在夏季田管的关键期。

摩托车开到机耕道，谌火根把车熄火。田边，立着一根挂着多个传感器的杆子。他抬手指了指：“瞧见没，这‘智慧杆’可是高科技‘稻草人’，给我看着田呢。”

56岁的谌火根，祖祖辈辈种田。几年前，他听说离家不远的蒋巷镇要搞智慧农业：田里安上5G传感器，风力、光照、水分、温度这些信息，智慧农场平台都能监测。详细了解智慧农业的情况后，谌火根动了心，一口气就承包了400亩地，成为大田农社的第一位种植大户。

“平台监测到最近田里水分偏多，请先巡田，该排水排水，该追肥追肥。”发出指令的是大田农社副总经理、智慧农场平台负责人李科明。

在农社数字农业运营中心，电子屏显示，田地被分为一个个单元。通过后台数据分析，每个地块作物长势如何，是否需要追加农药、肥料，都可作出判断。

智慧农场平台一头连着种植户，一头对接专业服务队。平台管理人发出指令，种植户现场确认后，再联系服务队到田间操作。

踩进田里，谌火根试了试松软，“近来雨水多，这块田属于拔节期，还需排水”。

站起身，他四处张望，只见远处田块微微泛黄，近处却绿油油的。“那块是得追肥！”谌火根拨出电话，“小范，来地里加点肥吧。”

不一会儿，1994年出生的飞防队队长范鹏开着皮卡载着无人机来了。倏地一下，农用无人机腾空而起，青青禾苗被风卷出一个旋涡，肥料被均匀地喷洒到叶片上。“无人机向叶面喷施水溶肥，不光节约人力，还容易吸收，实现化肥减量增效。”谌火根介绍。

拿起棍子往禾苗上轻轻一拨，几只小飞虫飞了出来。“晚上，监测灯会搜集飞虫情况，到达一定程度就会传递指令。”谌火根说，这片田钻心虫、卷叶虫还不算多。

有了智慧农业，种田老把式用上了高科技。如今，大田农社20多人管着1.6万亩地。

夏管连夏种。谌火根说，他还承包了100多亩中稻田，过几天就要插秧了。

《 人民日报 》（ 2024年06月10日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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