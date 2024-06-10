新华社北京6月9日电 （记者姜琳）作为我国养老金保险体系第三支柱的重要制度设计，个人养老金制度在36个城市和地区先行实施已一年多时间。人力资源社会保障部最新数据显示，目前，已经有6000多万人开通了个人养老金账户。

从国家社会保险公共服务平台发布的信息看，个人养老金专项产品包括理财、储蓄、保险、基金四类。截至目前，个人养老金专项产品有762款，其中储蓄产品465款，基金产品192款，保险产品82款，理财产品23款。

数据显示，个人养老金制度对不同年龄段人群的吸引力有差异。31岁至40岁的中高收入人群是个人养老金账户开户、缴费和购买产品的主力军，而吸引他们最主要的原因是“提前为退休养老做准备”和“抵税”。

人力资源社会保障部表示，下一步将积极发展第三支柱养老保险，全面推开个人养老金制度，提高其覆盖率和缴费水平。

《 人民日报 》（ 2024年06月10日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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