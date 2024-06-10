据新华社北京6月9日电 （记者姜琳）人力资源社会保障部最新数据显示：党的十八大以来，我国社保待遇水平稳步提高。2023年，全国企业退休人员月平均基本养老金比2012年增加1倍，月平均失业保险金水平从2012年的707元提高到2023年的1814元，月平均工伤保险伤残津贴由1864元提高到4000元。

在打赢脱贫攻坚战中，通过政策倾斜，6098万建档立卡贫困人口实现基本养老保险应保尽保。

我国已建成世界上覆盖人口规模最大的社会保障安全网。截至2023年底，我国基本养老、失业、工伤保险参保人数达到10.66亿、2.44亿、3.02亿，比2012年分别增加2.78亿、0.92亿、1.12亿。

《 人民日报 》（ 2024年06月10日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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