我国社保待遇水平稳步提高
企业退休人员基本养老金比2012年增1倍
2024年06月10日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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据新华社北京6月9日电 （记者姜琳）人力资源社会保障部最新数据显示：党的十八大以来，我国社保待遇水平稳步提高。2023年，全国企业退休人员月平均基本养老金比2012年增加1倍，月平均失业保险金水平从2012年的707元提高到2023年的1814元，月平均工伤保险伤残津贴由1864元提高到4000元。
在打赢脱贫攻坚战中，通过政策倾斜，6098万建档立卡贫困人口实现基本养老保险应保尽保。
我国已建成世界上覆盖人口规模最大的社会保障安全网。截至2023年底，我国基本养老、失业、工伤保险参保人数达到10.66亿、2.44亿、3.02亿，比2012年分别增加2.78亿、0.92亿、1.12亿。
《 人民日报 》（ 2024年06月10日 02 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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