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更好推动普惠保险发展

重点提升农民和城镇低收入群体保障水平

2024年06月10日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月9日电  （记者屈信明）近日，国家金融监督管理总局印发《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》，着力完善普惠保险制度规则，提供政策支持，更好推动普惠保险发展，提高保险业普惠保险经营能力和服务水平。

　　金融监管总局相关司局负责人介绍，普惠保险重点要提升农民和城镇低收入群体的保障水平，加大对老年人、妇女、儿童、残疾人、慢性病人群、特殊职业和新市民等群体的保障力度，提高小微企业、个体工商户和新型农业经营主体等的抗风险能力。大力发展农业保险和养老保险，积极参与应对自然灾害、事故灾难、公共卫生、校园安全、道路安全等突发事件，开展风险减量服务，有效提升各类风险的保障能力。积极发展医疗责任、医疗意外和疫苗接种等相关保险。积极发展生育、儿童等保险，满足家庭风险保障需求。

　　意见明确，支持保险服务多样化养老需求，创新发展各类商业养老保险产品，开发投保简单、交费灵活、收益稳健、领取形式多样的商业养老年金产品。在风险有效隔离的基础上，支持保险公司以适当方式参与养老服务体系建设，探索实现长期护理、风险保障与机构养老、社区养老等服务有效衔接。

　　意见提出，优化普惠保险发展环境。依法合规推进行业数据与卫生健康、人力资源社会保障、民政等部门及相关机构的信息共享，拓展普惠保险相关数据来源，提升普惠保险产品定价科学性。各监管局和保险公司要积极与地方党委、政府和行业主管部门沟通，争取将发展普惠保险纳入当地民生保障工程，给予政策和资源支持。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月10日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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