5月末我国外汇储备规模为32320亿美元
2024年06月10日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月9日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局数据显示：截至5月末，我国外汇储备规模为32320亿美元，较4月末上升312亿美元，升幅为0.98%。5月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济内生动能持续增强，经济回升向好态势不断巩固，将为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。
《 人民日报 》（ 2024年06月10日 02 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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