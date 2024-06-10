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防止产业资本在金融领域无序扩张

金观平
2024年06月10日08:34 | 来源：经济日报
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原标题：防止产业资本在金融领域无序扩张

国务院国资委党委近日召开会议指出，从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持；做好风险防控，更多采用信息化手段，努力做到风险早识别、早预警、早暴露、早处置。

产业资本与金融资本融合的初衷，是产业为本、金融为用、优势互补。随着综合实力不断提升，为了丰富自身的融资渠道、提高产业资本的质量与效率，做实业起家的企业集团开始向金融业延伸，投资控股银行、保险、证券公司等多家、多类金融机构，待获取高额金融收益后，再反哺实业，进而形成良性循环。

但这种发展模式也暗藏风险隐患，突出表现为重融轻产、金融泛化、盲目扩张。例如，一些大企业非理性多元化扩张，过度依赖金融杠杆，产业资本过度进入金融行业；一些股东和实际控制人违法违规经营管理金融企业，存在内部人控制、大股东操纵，财务造假，大肆挪用资金。这些隐匿风险一旦暴露，企业资不抵债，信用风险高企，将大幅增加系统性风险概率。

安全是发展的前提，发展是安全的保障。要做好产融风险隔离，筑牢产业资本与金融资本“防火墙”，防止产业资本在金融领域无序扩张。

优势协同促发展。产融结合要坚持产业为本、金融为用，不可本末倒置、脱实向虚。经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。要发挥好产业资本、金融资本的互补优势，稳妥有序推动金融控股公司的设立工作，为依法经营、实力雄厚的企业提供机会，更好地服务经济高质量发展。

把好市场准入关。金融是特许经营行业，要提高准入门槛，未经核准，一般工商企业不得开展金融业务，金融管理部门、市场监管部门要把好各类金融机构、金融业务的市场准入关。在此过程中，尤其要加强政策的一致性、部门间的监管协调性，既要防止简单化“一刀切”，又要防范各自为政，实现有效的监管贯通。

健全风险隔离机制。实现风险隔离，关键是抓住股权结构、关联交易这个重点。近年来，监管部门常态化开展专项整治，重点打击恶意掏空金融机构的违法股东。接下来，要完善产融结合相关企业的股权结构，确保能够穿透、识别实际控制人、最终受益人；健全企业组织架构，完善公司治理机制、风险隔离机制。与此同时，还要坚持穿透式监管，加强股东行为穿透、资金流向穿透、业务实质穿透。其中，要重点核查股东资质是否合规、大股东核心主业是否突出、经营是否规范、投资资金是否真实合法，并充分借助大数据工具，打破机构、地区壁垒，打通数据源，精准打击各类隐秘性、交叉性、关联性风险。

(责编：罗知之、陈键)
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