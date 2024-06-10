李治国

原标题：长三角地区外贸表现亮眼

据上海海关统计，今年前4个月，长三角区域外贸进出口总值达5.04万亿元，规模创历史新高，同比增长5.6%，占全国进出口总值的36.5%。

长江驳轮“民福号”满载奇瑞牌汽车不久前从芜湖港启运，沿长江顺流而下，到达位于长江入海口的上海外高桥港区海通码头。1145辆汽车依次驶下长江驳轮，在上海海关所属上海外高桥港区海关关员的监管下，驶上外贸汽车滚装轮，准备发往海外市场。

长三角区域是我国汽车产业重要集聚地，今年一季度，新能源汽车的产量占全国比重超三成。随着各种航运要素向上海集聚，以及航运软硬件设施的逐步完善，不少车企选择上海作为汽车出口港。“江海联运”模式凭借物流成本低、运载效率高等优势，获得了不少车企青睐。该模式下，国产汽车在长江沿线港口驶上内贸船后，可顺流而下，在上海外高桥港区海通码头卸下，实现海关放行后，即可直接经滚装方式装上外贸船，出口海外。

奇瑞汽车有限公司国际公司运营管理部科长邹文介绍，目前公司滚装海船出口量中95%采用“江海联运”模式。“江海联运”等多式联运模式，装卸环节少，车辆质损率低，加之每辆车运输成本可节省20%，货损率降低39%，提升了产品在海外的竞争力。

“前4个月，海关累计监管出口汽车39.45万辆，同比增长23.03%，其中以‘江海联运’模式出口汽车占比近三成。”上海外高桥港区海关负责出口汽车监管工作的查验九科科长陈佳介绍，海通码头拥有通往全球100多个国家和地区的汽车出口航线，以“江海联运”等多式联运方式承接车企出口需求。

日前，“轩洋号”货轮装载一批货值37.93万美元的铝制轮毂，从江苏太仓港顺利运抵洋山港，在上海海关所属洋山海关监管下，货物通过“联动接卸”模式经洋山港出口海外。

在“联动接卸”模式诞生前，长三角大量货物多选择以成本较高的陆路运输方式，在洋山港出口或提离，中间环节多、费用高，还常遇公路堵塞，效率低下。针对长三角地区水网密布、港口众多的特点，海关创新优化“水水中转”业务，实施“联动接卸、视同一港”整体监管，为企业降本增效提供支持。“‘联动接卸’模式下，出口每标箱可为企业节约物流成本400元，进口每标箱可节约200元。”上海治泰国际货运代理有限公司总经理朱华亮表示。

今年前4个月，上海洋山港已累计开展“联动接卸”业务19.59万标箱，同比增长41.85%，惠及长三角500余家进出口企业。目前，“联动接卸”模式在覆盖长三角地区11个港口的基础上，拓展到长江流域江西九江港，助力长江经济带高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)

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