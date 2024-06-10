刘 成

原标题：跨境电商生态体系加速构建

日前，在山东青岛胶州市铺集镇源氏木语智慧家居产业园里，12辆货车一字排开，一辆辆叉车穿梭其中，将装有家具的木箱从仓库运上货车。青岛源氏木语家居有限公司仓储中心经理魏延旺介绍，这是一批总价值8.5万澳元的胡桃木实木家具，由一位澳大利亚的客户下单，应客户要求，正在加急装车。

依托沿海开放区位优势，胶州市承接了欧美日韩等国家的假发、饰品、制帽、纺织等制造产业，积累了丰富外贸经验。然而，这种经验主要停留在一般订单式加工贸易，随着国内制造成本的上升，这种产品单价低、利润薄的贸易模式不可持续，产业升级势在必行。

为助力企业产业升级，胶州市一方面扶持传统制造业进行设备更新和产线升级，另一方面引导制造企业从传统加工贸易向跨境电商模式转移。胶州市商务局电商科科长刘加文介绍，相比传统加工模式，跨境电商模式更灵活，更能掌握消费者个性化需求，利润也较为可观。

通过跨境电商贸易，当地企业在不少海外平台开设网店，凭借新颖的设计和可靠的质量，很快打开了欧美市场的销路。

但问题也接踵而至。家具类公司单品数量多、体积大、搭配丰富，客户下单后，如果从国内运输过去，交货周期长，客户若对产品不满意，退换货也比较麻烦。

在得知企业遇到出口难题后，胶州市商务局向相关企业推荐了建设跨境电商出口海外仓的建议。当时，青岛地区建设出口海外仓的大都是贸易公司，实体类企业出口海外仓的报关通关、出口退税等环节都无从参考。

为了帮助企业解决建设出口海外仓困扰，胶州市商务局联合海关、税务、铺集镇政府等部门探索可行方案，企业进行了半年多的试单，将实体类企业建设出口海外仓的企业备案、货物运输、销售周期、财务结算周期、出口退税等环节梳理完善，最终实现了青岛地区本地产业、实体工厂的跨境电商海外仓出口业务流程的全面贯通。

除了在贸易模式上做精做细，胶州市还在跨境电商物流运输方面持续发力。

近日，一辆悬挂TIR标识的运输车辆从中国传化（上合）国际物流港海关监管作业场所驶出，满载黄金甲柑橘等24.2吨新鲜水果，于7天后抵达俄罗斯。传化上合（青岛）国际经贸有限公司总经理张全文介绍，TIR运输模式可以实现全程不换车、不倒装、不卸货，非常适合水果等生鲜货物运输。

据了解，自2023年9月上合示范区开通首条至俄罗斯莫斯科TIR运输通道以来，目前累计发运TIR运输车辆超40车次，出口货运量1000余吨，出口货值超2700万元，成为在空运、海运、铁路运输基础上开通的又一条国际跨境通道。

数据显示，今年以来，胶州市跨境电商持续保持高位增长，一季度全市完成跨境电商进出口30亿元，同比增长150%，完成全年目标50%。

胶州市商务局局长王书满表示，下一步将不断完善优化跨境电商生态体系，进一步优化“海陆空铁”一体化国际物流服务网络，持续放大“丝路电商”综服基地效应，积极创建“丝路电商先行区”，推动跨境电商集聚蓄能、提质增效和高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)

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