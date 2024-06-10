原标题：快递收费何妨更透明

王 琪作

“实际重量3.1公斤，计费重量4公斤，这也太不合理了！”近日，有消费者反映，通过某快递公司寄东西时遭遇快递续重“向上取整”的情况，快递运单上并未如实标注快件重量3.1公斤，而是按计费重量4公斤进行标注。该快递公司首重标准为1公斤，超出后，续重标准为不足1公斤的按1公斤计费。这让很多消费者感到不满。快递公司没有在消费者寄件时明示续重的计费方式，也没有在快递运单上如实标注快件重量，违反了《快递市场管理办法》及邮政法相关规定。快递行业是一个与消费者密切相关的行业，其收费标准和服务质量直接影响消费体验。快递行业应提高收费的透明度和公信力，合理规划收费标准，保障消费者利益。（时 锋）

(责编：罗知之、陈键)

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