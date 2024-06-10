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数字驱动力增添经济新活力

黄 鑫
2024年06月10日08:42 | 来源：经济日报
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原标题：数字驱动力增添经济新活力

　　中国人民大学商学院近日发布《平台企业数字技术发明专利研究报告》认为，以腾讯、百度为代表的中国科技平台企业在专利规模、质量和技术领域实现了对国际企业的快速追赶和部分超越。

　　报告提到，为进一步提升国内科技平台企业竞争力，应为企业研发创新创造更多空间，优化平台经济发展环境，为科技平台企业创新兜底，促进更多科技成果转化为新质生产力。

　　在日前举行的“新质生产力与数字经济发展对话”上，多位专家学者提出，数字技术驱动创新，数据要素释放价值，数字产业引领未来。在发展新质生产力的重要阶段，数字经济是关键赛道。

　　中国国际经济交流中心副理事长王一鸣认为，数字经济是新质生产力的前沿领域，也是最具创新活力的领域。数字经济创新能力越强，数字技术越先进，应用越广泛，数字经济对推动新质生产力发展的作用就越大。

　　“社会各界要强化对数字科技的重视程度，转变传统思维方式，拥抱数字科技浪潮。”中国人民大学数字经济研究中心主任李三希说。

　　据国际组织预测，2025年中国的数据生产量将超越美国，成为全球最大的数据生产国。中国科学院大学经济与管理学院院长、发展中国家科学院院士洪永淼分析，在大数据时代，数字经济正成为一种新经济形态，数据是关键的生产要素。数字经济的显著特点是绝大部分经济活动由数据驱动，经济活动产生大量数据，而这些大数据又驱动新的经济活动。

　　在数字经济领域，企业是重要力量。从创新投入看，以华为、腾讯为代表的中国数字企业研发投入连续多年保持高位增长，两家企业创新投入均位列世界前20位；从推动应用看，华为专利申请排名连续多年居全球第一位，腾讯全球范围内专利申请总数超7.5万件，在互联网企业中仅次于谷歌；从布局未来看，我国数字科技企业积极布局量子、未来网络、智能机器人等领域，打造长期科技引擎。

　　“要从过去的以集成创新为主转向更多依靠原始创新，需要加强前瞻性基础研究。不少企业也在增加基础研究投入，例如腾讯每年研发投入600多亿元，其中一部分用于基础研究。要以基础研究的突破带动引领性原创成果、战略性技术产品的重大突破，在更多领域跻身国际领先行列。”王一鸣说。

　　李三希认为，不受市场短期波动干扰、能够长期为投资项目提供稳定资金支持的资本，是加快培育壮大新质生产力的重要引擎，能发挥市场稳定器和经济发展助推器的作用。

　　截至2023年7月，专精特新“小巨人”企业平均成立年限为16年，而我国中小企业平均寿命仅3年左右。这一数据印证了以创新著称的企业需要时间孵化，成长离不开耐心资本。

　　培育更多耐心资本，要进一步激发民营资本的投资活力和信心。中央财经大学经济学院教授徐翔表示，市场要形成一批穿越周期的长期投资者，民营企业和民营资本要发挥重要作用。

　　中国工业经济联合会数据显示，腾讯、联想、小米等25家大型民营企业通过产业投资方式，投出了近400家国家级和省级专精特新中小企业。大企业通过产业资源禀赋、供应链优势和全球市场影响力赋能被投企业，这些投资往往并不着眼于短期财务回报，而是更看重长期收益和协同效应。

　　数据显示，我国大型平台企业加大投资力度，构建科技创新生态、支持创新链条上的中小企业创新，在芯片、自动驾驶、新能源、农业等领域投资占比不断提高。其中，腾讯持续投资支持燧原科技，加强人工智能领域云端算力平台产品和服务等核心业务发展，促进国产高性能AI芯片研发和商业化落地；美团投资支持未来机器人企业，将人工智能、环境感知、深度学习、伺服控制等核心技术应用于工业无人驾驶领域。

　　专家表示，数字领域的重大科技创新及应用主体都是民营企业，应为企业科技创新与科技成果转化提供强大激励。

(责编：罗知之、陈键)
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