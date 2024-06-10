冯其予

原标题：推动跨境电商跑出“加速度”

□ 坚持试点先行，赋能产业发展；

□ 持续完善支持政策，推进品牌建设；

□ 加强跨境电商行业自律，引导有序竞争。

跨境电商贸易规模增长超10倍，全国跨境电商主体超12万家……过去5年，作为外贸发展的一支重要有生力量，我国跨境电商发展速度快、增长潜力大、带动作用强的特点进一步凸显。展望未来，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，不仅有利于促进外贸结构优化、规模稳定，更有利于打造国际经济合作新优势。

数据显示，今年一季度，我国跨境电商进出口5776亿元，同比增长9.6%，其中出口4480亿元，同比增长14%。据各地初步统计，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米。我国持续推动制度、管理和服务创新，促进了跨境电商健康持续快速发展。

跨境电商已成为拉动外贸新动能。跨境电商平台为中小企业提供了进入国际市场的机会，有助于企业扩展市场和建立品牌；促进供应链优化，降低企业运营成本，使企业能够专注于产品研发和品牌建设；提供多种支付方式、多语言服务等，使得全球消费者能够更方便购买商品，提升了购物体验。同时也要看到，不同国家和地区物流标准及实践存在差异，在支付安全性、便利性以及支付习惯方面也存在各种问题，法规和政策变化、语言和文化障碍也对跨境电商快速发展造成制约。

今年5月下旬，国务院常务会议审议通过了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，提出要培育跨境电商经营主体，加强跨境电商人才培养；加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设。为进一步推动我国跨境电商发展，应做好以下几方面工作。

要坚持试点先行，赋能产业发展。自2015年起，我国先后设立了165个跨境电子商务综合试验区，鼓励各试点在监管、标准、信息化等方面积极探索创新，已逐步构建起以“六体系两平台”为核心的制度框架。目前，跨境电商综试区内企业的跨境电商贸易规模占全国比重超过95%，试点卓有成效。下一步，要依托跨境电商综试区，结合各地产业禀赋和区位优势，让更多企业利用跨境电商参与国际贸易。

要持续完善支持政策，推进品牌建设。随着支持跨境电商发展政策体系不断完善，我国已累计出台近200项政策措施，形成近70项成熟的经验做法。今年，针对行业集中反映的问题和困难，我国还将持续推动相关政策出台。同时，要为大企业提供更多展示对接平台，加强品牌建设。在跨境电商综试区积极培育链主企业，引领上下游中小企业进行数字化改造。

此外，还应加强跨境电商行业自律，引导有序竞争，更好赋能产业链上下游发展。优化监管与服务，营造良好环境。积极参与国际多双边合作，支持跨境电商综试区、行业、企业积极开展国际交流与合作。

当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，全球数字经济蓬勃发展，为跨境电商快速发展提供了新机遇。未来，我国将继续扎实推进跨境电商综试区建设，持续完善配套政策，提升监管便利化水平，加快构建适应跨境电商发展需要的产业链和生态圈，促进跨境电商高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)

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