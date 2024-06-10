马春阳

原标题：QDII基金迎来额度“及时雨”

新一批合格境内机构投资者（以下简称“QDII”）投资额度获批。5月31日，国家外汇管理局披露QDII投资额度审批情况表。截至5月末，银行类、证券类、保险类、信托类等机构累计批准额度为1677.89亿美元，较4月末的1655.19亿美元增加22.7亿美元。

相比4月末，银行类机构新增5.5亿美元额度，累计获批额度增至275.8亿美元；证券类机构新增16.2亿美元，累计获批额度合计921.7亿美元，是银行、证券、保险、信托类机构中额度增加最多的机构类型。

证券类机构中，易方达基金、华夏基金、广发基金等28家机构均新增5000万美元额度。南方基金、银河金汇资管2家机构新增4000万美元额度，建信基金、申万菱信基金等4家机构则新增2000万美元额度。还有招商基金、国投瑞银基金等6家机构获得1000万美元新增额度。

QDII基金作为投资海外市场的主要投资工具，一直备受市场关注。去年以来，随着美股和东南亚新兴市场股市的走强，QDII基金收益走高，投资者关注度不断提升。在赚钱效应带动下，大量资金的涌入让QDII投资额度持续告急。

业内人士表示，国家外汇管理局对境外投资有相应的额度限制，当基金公司的QDII投资额度不够时，可能会暂停或是限额申购。记者注意到，今年已有多家基金公司对旗下QDII基金产品进行了暂停申购。

而此次多家公募基金获得QDII新增额度，或在一定程度上能缓解额度紧张局面，目前已有QDII产品再次“开门迎客”。例如，6月4日国泰基金宣布，公司决定自6月5日起，国泰标普500ETF恢复申购业务。

近年来，公募基金加快对海外市场投资布局。华泰柏瑞基金总经理助理柳军表示，我国资本市场高质量对外开放持续推进，在资本市场双向开放领域已取得诸多进展。比如，我国QDII基金在数量与类型方面进一步丰富，越来越多的QDII基金品种诞生，带动跨境投资产品体系进一步完善的同时，也更好满足了境内投资者日益丰富的多元化、全球化配置需求。

广发基金国际业务部总经理李耀柱表示：“近年来，投资单一市场创造收益的难度持续增加，全球投资的必要性凸显。有一些在单一市场不能理解的经济现象，站在全球的角度上就能找到共性的答案。而且，立足全球思考问题，还可以让我们以更沉稳的态度面对不确定增加的外部环境。”

李耀柱进一步表示，全球化视野在投资中的运用体现在两方面，一方面是以全球为维度串联对技术发展、区域优势以及组织管理能力的理解；另一方面，中国很多产业都具有全球优势，随着资产管理行业的发展，中国资产管理行业在全球的竞争优势也将进一步提升。

在业内人士看来，对于普通投资者而言，借道QDII基金“出海”是较为合适、便捷的选择，不仅能分享境外交易市场的优质资产，有助于提高投资组合的收益空间，还能通过全球化配置，分散单一市场的投资风险。

“但需要注意的是，由于涉及投资海外证券市场，QDII基金的风险会相对更高一些。”博时基金有关负责人表示，例如，投资绩效将受到不同国家或地区金融市场和总体经济趋势的影响，而且适用的法律法规可能会与国内证券市场有诸多不同。因此QDII产品还是适用于风险投资能力较高的投资者，投资者在投资产品时，会进行相应的风险等级评测，投资者应该投资符合自己风险等级的产品。

(责编：罗知之、陈键)

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