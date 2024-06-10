人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

QDII基金迎来额度“及时雨”

马春阳
2024年06月10日08:45 | 来源：经济日报
小字号

原标题：QDII基金迎来额度“及时雨”

　　新一批合格境内机构投资者（以下简称“QDII”）投资额度获批。5月31日，国家外汇管理局披露QDII投资额度审批情况表。截至5月末，银行类、证券类、保险类、信托类等机构累计批准额度为1677.89亿美元，较4月末的1655.19亿美元增加22.7亿美元。

　　相比4月末，银行类机构新增5.5亿美元额度，累计获批额度增至275.8亿美元；证券类机构新增16.2亿美元，累计获批额度合计921.7亿美元，是银行、证券、保险、信托类机构中额度增加最多的机构类型。

　　证券类机构中，易方达基金、华夏基金、广发基金等28家机构均新增5000万美元额度。南方基金、银河金汇资管2家机构新增4000万美元额度，建信基金、申万菱信基金等4家机构则新增2000万美元额度。还有招商基金、国投瑞银基金等6家机构获得1000万美元新增额度。

　　QDII基金作为投资海外市场的主要投资工具，一直备受市场关注。去年以来，随着美股和东南亚新兴市场股市的走强，QDII基金收益走高，投资者关注度不断提升。在赚钱效应带动下，大量资金的涌入让QDII投资额度持续告急。

　　业内人士表示，国家外汇管理局对境外投资有相应的额度限制，当基金公司的QDII投资额度不够时，可能会暂停或是限额申购。记者注意到，今年已有多家基金公司对旗下QDII基金产品进行了暂停申购。

　　而此次多家公募基金获得QDII新增额度，或在一定程度上能缓解额度紧张局面，目前已有QDII产品再次“开门迎客”。例如，6月4日国泰基金宣布，公司决定自6月5日起，国泰标普500ETF恢复申购业务。

　　近年来，公募基金加快对海外市场投资布局。华泰柏瑞基金总经理助理柳军表示，我国资本市场高质量对外开放持续推进，在资本市场双向开放领域已取得诸多进展。比如，我国QDII基金在数量与类型方面进一步丰富，越来越多的QDII基金品种诞生，带动跨境投资产品体系进一步完善的同时，也更好满足了境内投资者日益丰富的多元化、全球化配置需求。

　　广发基金国际业务部总经理李耀柱表示：“近年来，投资单一市场创造收益的难度持续增加，全球投资的必要性凸显。有一些在单一市场不能理解的经济现象，站在全球的角度上就能找到共性的答案。而且，立足全球思考问题，还可以让我们以更沉稳的态度面对不确定增加的外部环境。”

　　李耀柱进一步表示，全球化视野在投资中的运用体现在两方面，一方面是以全球为维度串联对技术发展、区域优势以及组织管理能力的理解；另一方面，中国很多产业都具有全球优势，随着资产管理行业的发展，中国资产管理行业在全球的竞争优势也将进一步提升。

　　在业内人士看来，对于普通投资者而言，借道QDII基金“出海”是较为合适、便捷的选择，不仅能分享境外交易市场的优质资产，有助于提高投资组合的收益空间，还能通过全球化配置，分散单一市场的投资风险。

　　“但需要注意的是，由于涉及投资海外证券市场，QDII基金的风险会相对更高一些。”博时基金有关负责人表示，例如，投资绩效将受到不同国家或地区金融市场和总体经济趋势的影响，而且适用的法律法规可能会与国内证券市场有诸多不同。因此QDII产品还是适用于风险投资能力较高的投资者，投资者在投资产品时，会进行相应的风险等级评测，投资者应该投资符合自己风险等级的产品。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
群众出行热情高 端午假期首日全社会跨区域人员流动量超2亿人次
　　人民网北京6月9日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，端午节假期首日（6月8日），全社会跨区域人员流动量20867.1万人次，环比增长10.8%，比2019年同期增长9%，比2023年同期下降1.1%。 公路方面，公路跨区域人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）18872万人次，环比增长10.2%，比2019年同期增长8.4%，比2023年同期下降1.9%。…
业界：加速合成生物技术创新 打造生物制造新增长引擎
　　从“人工”抗疟疾药物青蒿素到“人工”抗癌药物长春花碱，从透明质酸量产到胶原蛋白产业化，在一项项成果突破中，合成生物技术正在“重构”人们的生活。 在不少业内人士看来，合成生物学被视为继“DNA双螺旋结构的发现”和“人类基因组计划”之后的又一次生物技术创新，其是通过设计改造微生物以进行定向发酵，使细胞工厂可以高效生产目标产品的技术。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部