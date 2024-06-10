原标题：推进科学储粮 打造“无形良田”

“农户储粮损失由十年前的8%降至3%左右。”来自国家粮食和物资储备局的最新数据这样显示。这意味着什么呢？“在耕地面积不变的情况下，农户储粮增加了5%。”

毫无疑问，科学储粮是一块巨大的、突破资源环境“硬约束”的“无形良田”。

以粮为重：守好赣鄱“天下仓”

“一粒粮食从田间到餐桌，要经过收获、储运、加工、销售、消费等多个环节，减少每个环节的‘跑冒滴漏’都是增产增收。”国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司副司长彭扬说。

日前，全国粮食和物资储备科技活动周在江西省南昌市启动。夏粮丰收在望，作为“江南粮仓”的赣鄱大地，稻田郁郁葱葱、生机勃勃。减损增产相当于增加了“无形的良田”，储粮科技正是一场牵动人心的“及时雨”。

江西河湖交织、水系发达，浇灌了近4400万亩的良田沃土，是目前发现的世界稻作文化最早起源地，当地发现的古代稻作文化遗址，将世界稻作起源时间前移到1.2万年前。1949年以来，江西是全国向外调粮从未间断的两个省份之一。近年来，作为全国13个粮食主产区之一，江西粮食产量更是稳定在430亿斤以上。

“以粮为本，江西铭刻了强大的耕读基因。以粮为重，江西打下了科技兴粮兴储的坚实基础。”江西省委常委、常务副省长任珠峰说。“十四五”以来，全省累计投入资金超80亿元建设高标准粮仓，确保每个县都有优质粮库。完成地方国有粮库7700多座仓廒信息统一编码，地方储备粮库点全部应用信息系统开展收购轮换，实现粮库业务全程上线。

颗粒归仓：解决“丰收后的烦恼”

“科学储粮指导对我们来讲，真的太重要了！”江西省于都县梓山镇安和村种粮大户曾庆伟说，听完科普专家的讲课，曾庆伟只希望这些成果快点普及到全国。

“像我种得多，一般是直接卖湿谷，由粮食收储公司收购、烘干、收储。一般农户种得少或者留下自己吃的部分就是自己晒一下处理，很容易长虫子。这次专家教给我们用惰性粉，是一种绿色防虫技术，稻谷撒上就不长虫。”曾庆伟说，“以往我们为了保存好，会把稻谷尽量晒干，水分只剩12%到13%，专家告诉我们，应用新的绿色防霉剂，稻谷水分保持在最佳水准，稻米口感好。这些新的技术，不仅让我们吃的米更好，还能直接增加收入，把粮食存好了，等价格好的时候再卖。”

江西于都是百万人口大县，粮食播种面积70多万亩，2014年到目前建成两座智能化粮库，共计6万吨有效仓容量，其中仙下乡粮库更是早在2017年就列入江西省三大智能化升级改造示范库之一。

2017年以来，全国建设5500多个专业化粮食产后服务中心，实现产粮大县粮食产后服务全覆盖，及时为农民提供粮食烘干和清理等服务，并在全国推广使用近1000万套农户科学储粮装具，引导农民在田间地头、房前屋后搭建科学储粮装具，有效解决了农户“丰收后的烦恼”。

绿色仓储：构建区域技术标准

“我们所有仓都达到了准低温条件，24摄氏度左右。通风、调节温度都实现了远程自动化调控。出库的粮食脂肪酸值低于22（KOH/干基）/（mg/100g），出库损耗率，以今年为例，最低达到0.5%。”江西省储备粮永修有限公司副经理何应深说。

平整的道路、青翠欲滴的绿化带、高大的双顶层仓廒……永修公司是全国绿色储粮标准化试点单位。该公司通过空调、谷物冷却机集中降低新粮入仓温度，利用冬季低温分阶段智能通风，降低粮堆温度，形成“冷芯”，达到一年四季低温或准低温储粮的标准。每年4-10月份对各粮仓充氮气，98%的浓度杀虫，高温易生虫季节，长期保持缺氧状态，防止害虫滋生，实现了无药储粮的要求。

“江西是第五生态区，气温比较高，双顶层的仓房本身也是专门设计的，夏天即使不开空调，三十八九摄氏度的天气，仓房也只有三十一二摄氏度。”何应深说，“七月初将开始收购夏粮，我们正在做好仓房、设备、人员各方面的准备。”

“目前，我国粮食仓储技术总体处于世界较先进水平。”彭扬说，“全国实现低温准低温储粮仓容超2亿吨，应用气调储粮技术仓容5500万吨。”

机械通风、环流熏蒸、粮情测控、谷物冷却“四合一”储粮技术已成为国有粮库的标配，在确保粮食数量安全的同时，粮食储存保质保鲜水平进一步提升。

彭扬说：“下一步将重点推进分生态区绿色储粮技术创新系统集成示范，聚焦技术创新和技术集成，通过技术、设施、装备、材料及其应用等整体升级，逐步构建起适宜不同生态区的绿色储粮技术标准体系。”

（本报记者 李玉兰 王洋 胡晓军）

(责编：罗知之、陈键)

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