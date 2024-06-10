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废膜成了新材料

——回收地膜再利用关键技术取得突破

2024年06月10日08:50 | 来源：光明日报
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原标题：废膜成了新材料

覆膜栽培，被认为是新疆植棉史上的一次重大技术革命，因增产增收效果显著，很快大面积推广开来。但由此带来的残膜污染治理难题，成为新疆农业亟待破解的课题。

来自新疆农垦科学院机械装备研究所的科研团队，通过与高校、企业、合作社的“产学研用”一体化深度合作，首创从残膜机械化回收，到干法清理除杂，再到自“热”成粒，最终形成残膜棉秆复合材料的农田残膜污染闭环治理装备系统，在回收地膜再利用关键技术上取得突破。

5月底，记者同来自各地的专家一起，参与了回收地膜再利用关键技术研究与示范的项目中期评估会。

在兵团第六师芳草湖农场，一家农业合作社院子里，一条四五十米长的清理加工装备线安装完毕。工作人员启动开关，从地里回收的成捆地膜，在皮带输送下经过除杂、加工等多个工序，变成细碎的深色颗粒。

“这就是我们的干法清理粒化装备线，它有多项创新技术。”项目负责人、新疆农垦科学院机械装备研究所研究员王吉亮说，装备线最大的亮点是，加工全程不需要一滴水，巧妙利用了惯性力、重力、气流的共同作用进行除杂，且除杂率非常高。

王吉亮介绍，目前传统回收地膜多采用湿法造粒技术，需要通过增加清洗和粉碎次数进行除杂，来提高塑料颗粒纯度，但其耗电耗水量大，经济效益低，企业积极性不高。而项目组自主研发的干法造粒技术工艺，通过膜捆破碎、一级除杂、二级除杂、常温粒化等工序，将回收地膜制成地膜颗粒，具有成本低效益高的特点。

“湿法造粒”变“干法造粒”，最直接的变化是建厂成本大幅下降。王吉亮核算过，湿法造粒建厂，年处理能力多在30万亩以上，投资超过1500万元；干法造粒建厂，年处理能力可在10万亩，投资仅150万元。“经对比，干法造粒装备及运行成本相当于水洗造粒装备的4成，适合大面积推广应用。”王吉亮说。

残膜变成颗粒后，又会用在何处？记者在石河子市锐益达机械装备有限公司厂房内，找到了答案。

只见回收地膜颗粒与粉碎后的棉花秸秆，经过充分搅拌后，进入塑化造粒装置，加工成地膜秸秆复合材料粒料。这种粒料在冷却过程中又被输送到加工模具中，加工成户外座椅、道路隔离栏、建筑模板、栈道板砖等各种复合材料产品。

王吉亮介绍，回收的地膜颗粒变成了黏合剂，与秸秆混合后占到母料的95%，仅需添加5%的塑化剂，因此对比同类木塑产品具有极大的价格优势。如果实现产业化和规模化，完全有可能在国内市场占有一席之地。

中国农业大学教授高振江认为，新疆农垦科学院以地膜应用为基础，通过机械化回收、回收地膜预处理及再生利用，制成秸秆塑料等复合材料产品，为地膜治理提供了一条可借鉴、可复制的技术线路。

（本报记者 尚杰 赵明昊）

(责编：罗知之、陈键)
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