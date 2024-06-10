原标题：中海油发现超深水超浅层气田

本报北京6月9日电（记者邱玥）中国海油日前宣布，在海南岛东南海域勘探发现我国首个超深水超浅层气田陵水36-1，探井测试天然气无阻流量超1000万立方米/天，标志着我国超深水超浅气层领域勘探获重大突破。

陵水36-1气田平均水深约1500米，平均气层埋深210米，主要含气层系为第四系乐东组，是我国在超深水超浅层领域获得的首个勘探发现，也是继荔湾3-1、“深海一号”（陵水17-2）、“深海一号”二期（陵水25-1）、宝岛21-1、开平南等油气田后中国海油在深水勘探领域又一重大突破。此次超深水超浅层探井的测试成功，充分验证我国自主建立的深水复杂油气资源勘探开发技术体系的先进性和可靠性，有望推动国内深水油气产能进一步提升。

中国海油勘探副总师徐长贵介绍，超深水超浅气层勘探领域面临诸多世界级工程技术挑战，后续中国海油将持续开展超浅层储层勘探开发关键技术攻关，为新型天然气资源的利用、加快深海油气资源勘探开发贡献力量。

中国海油总经理、党组副书记周心怀表示：“南海是公司天然气增储上产的主战场之一，陵水36-1的测试成功，进一步夯实了南海‘万亿大气区’资源基础。公司将继续加大南海油气勘探开发力度，不断提升能源供应能力。”

(责编：罗知之、陈键)

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