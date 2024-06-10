人民网记者 杜燕飞

又是一年端午至，又逢粽叶飘香时。

“端午节吃粽子对我们家来说必不可少。”端午节假期带着孩子回山东临沂过节的李女士说，“除了买一些成品粽子外，我们还会买些粽叶、糯米、红枣，带着孩子一起包，煮熟后吃起来感觉特别香甜。”

中国数据研究中心发布的《2024中国粽子行业消费与品牌现状白皮书》显示，受文旅经济、礼品经济带动，2024年我国粽子市场总量增幅将达到8%，首次突破百亿元大关，达到103亿元市场规模。

记者在多家电商平台上查看畅销商品时发现，今年粽子的包装和口味让人眼前一亮，“老字号”不“老”，“新品牌”很“潮”。与此同时，“轻食风”也刮到了“粽子界”，乌米粽、紫薯粽、五色糙米粽等五彩斑斓的低糖低脂粽子备受消费者喜爱。

“今年端午节，年轻消费者大量涌入，不仅有跨界做粽子的新商家，传统商家也在推陈出新。”一家电商平台相关负责人表示，随着人口的流动和大众尝鲜意愿的提升，甜咸粽子口味的南北版图正在逐渐发生变化。

业内人士表示，传统“老字号”抓住节日商机推陈出新，既可以巩固品牌优势，还可以拉近与年轻消费者之间的距离。茶品烘焙、线下餐饮商家抓住年轻消费者尝新的需求，推出新口味粽子，实现了品类延伸，提升了品牌知名度。消费者在品尝不同口味粽子的同时，可以感受到传统粽子“花样”变身的背后，是国货近年来不断求新求变的发展步伐。

值得注意的是，不仅粽子的品种越来越多，目前，我国已建立了一条完整的粽子产业链，包括糯米种植、粽叶、粽子生产销售等。

天眼查数据显示，截至目前，现存与粽子相关的企业5500余家，其中，2024年1至5月，新增注册相关企业170余家。从地域分布来看，浙江、广东以及山东所拥有相关企业位居前列，分别有560余家、510余家以及490余家。

端午临近，湖南省浏阳市关口街道道源湖村多个粽子生产车间抓紧生产粽子。近年来，该村立足本地资源，通过生产规模化、配套体系化，推动粽子产业集群发展。据了解，道源湖村1308户居民中有60%以上从事粽子生产相关工作，2023年该村粽子产业年产值超1.3亿元。

与此同时，随着现代生活节奏加快，粽子凭借方便、快捷特点，作为日常方便食品的属性逐渐增强。速冻粽子和真空粽子的兴起，进一步推动了粽子从端午节的标志性节令食品演变为日常方便食品。

“粽子我们全年都在卖，口味有蜜枣的，有豆沙的，也有肉粽子，蛋黄粽，每天进来买菜的顾客会带几个回去，临近端午节每天就会多包一些，也都能卖完。”北京一家超市工作人员说。

业内人士认为，当前，粽子消费场景逐渐多元化，不仅限于传统节日，还融入了日常零食和下午茶等场合，进一步拓宽了市场。创新口味与高端食材的应用，满足了消费者对新鲜体验的追求，推动了市场的高端化发展。消费者对粽子文化内涵和情感体验的日益重视，也推动了产品升级、品质提升，促进了文化传承与创新，也提高了行业竞争力与可持续发展能力。

(责编：罗知之、吕骞)

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