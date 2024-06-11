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长江上游“甜城”的甜蜜“夜经济”

李晨曦
2024年06月11日08:52 | 来源：新华社
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长江上游沱江江畔，有着“甜城”之称的四川省内江市“夜经济”十分火爆。商家和消费者在端午节期间的互动，也展现出长江上游城镇的消费活力。

8日晚，记者来到内江市“甜城金晚不夜城”。虽然已是深夜10点，这里依然人声鼎沸，吆喝声与欢笑声交织出一幅充满活力的“夜经济”画面。

走进“不夜城”美食区，烧烤、小龙虾、麻辣烫、辣卤、内江牛肉面等全城人气高、口碑好的招牌美食档口前挤满了人，火辣热气从一排排商户的档口飘出。内江盛产蔗糖蜜饯，素有“甜城”的美名。“不夜城”还吸引了全市甜品、甜饮、甜果、甜菜等约50户企业参展，商品种类超过200个。此外，“不夜城”展销隆昌青石雕、夏布绣、烙画、手工毛笔等产品，迎接传统节日。

不少市民和游客扶老携幼出门游玩。市民阳后良和家人在“不夜城”露天区域吃烧烤，这是他们难得的团聚时光。“‘不夜城’给各个年龄段的人一个放松的平台。节日期间能和一大家子人来这吃饭，我觉得安逸得很！”阳后良说。

大型无人机表演、流光溢彩的城市激光秀、“甜蜜甜城”系列主题文艺演出轮番登场。人们在此品美食、逛展览、看表演，踩着音乐的节拍蹦迪、放歌、欢笑。

一位自贡游客告诉记者：“现场灯光很漂亮，小吃很丰富，尤其露天蹦迪很减压。”

记者了解到，借力端午节的节日氛围，“甜城金晚不夜城”在假期第一天亮相就吸引了5万余人，这也为商家们带来不少商机。

“生意太好啦！”商家王小峰边擦汗边说，“活动搞得很成功，客流量大，一晚上就赚了4000多元！”热烈的氛围一直持续至深夜，现场售卖小吃的商家们多次补货，忙得不亦乐乎。不少商家还架起手机在摊位上在线直播，吸引更多市民前来“打卡”。

内江市商务局局长周勇表示，“甜城金晚不夜城”是内江培育“夜经济”新业态的又一次积极尝试，创造了市民夜间活动的新空间。

不仅仅是刚亮相的“不夜城”，毗邻内江甜城湖的“星光夜街”也是深受市民欢迎的夜间消费场地。消费者在享受美食的同时，也可以乘坐画舫夜游甜城湖。

商家陈佳佳称赞：“这里环境非常优美，很有情调，给我们提供了创业的机会。每天在夜集上，我可以卖出大约100杯咖啡。”

据了解，今年1月至4月，“星光夜街”与湖上夜游项目接待游客超40万人次，实现营业额300余万元，激活了内江夜间经济新潜能。“晚上有这么多活动大家很开心，提升了我们的幸福感。”市民鲜雨蓓说。

周勇表示，内江在推动“夜经济”上不断下功夫，整合周边场地及各类美食、娱乐、休闲资源，点燃市民游客的出游热情，释放消费活力，致力于打造老百姓的宵夜集聚地，让老百姓的日子越过越甜蜜。

新华社成都6月10日电

(责编：王震、陈键)
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