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各地迎来客流返程高峰 交通部门多措并举保障旅客出行安全、顺畅

2024年06月10日17:00 | 来源：人民网
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人民网北京6月10日电 （记者乔雪峰）6月10日是端午节，也是小长假最后一天，各地迎来返程高峰。为应对可能出现的返程、团聚、出游需求叠加的大客流，各地交通运输部门多措并举，坚持守牢安全底线、充实运能运力、细化服务措施，让恰逢端午节的返程之路更安全、更顺畅、更暖心。

记者从交通运输部获悉，6月9日（端午节假期第2日），全社会跨区域人员流动量20135.8万人次，比2019年同期增长16.3%，比2022年同期增长43.5%，比2023年同期增长8.6%。

其中，公路人员流动量18612万人次，比2019年同期增长16.3%，比2022年同期增长37.7%，比2023年同期增长9.0%，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量15239万人次，环比增长0.4%，比2019年同期增长28.3%，比2022年同期增长29.6%，比2023年同期增长7.1%。水路发送旅客104.8万人次，环比增长32.6%，比2019年同期下降28.2%，比2022年同期增长139.3%，比2023年同期增长2.7%。民航发送旅客169.9万人次，环比下降11.3%，比2019年同期增长6.7%，比2022年同期增长305.5%，比2023年同期增长4.9%。

随着《我的阿勒泰》的持续热播，新疆旅游频繁登上热搜。在充分了解司乘人员对高峰时段和重点时段室外休憩空间的需求后，新疆为79处服务区添置室外服务设施，包括具有中式风格的凉亭、轻便实用的遮阳伞以及宽敞的遮阳棚等。此次安装的室外服务设施，充分考虑各服务区布局及交通量情况，将设施设置在便于司乘人员使用的位置，以打造舒适化休憩空间，提升司乘人员美好出行的幸福感和满足感。

广东交通借助大数据分析，提前做好保畅应对，利用路面可变情报板及时发布交通、路面、天气等预警信息，为司机优化路线提供参考；结合事件检测系统，采取固定时段轮巡、流动巡查相结合的视频巡查模式，全面加强主线、匝道、桥梁、收费站等重点区域的监控巡查，提高对路面异常停车等异常事件的处置效率；加强重点部位的巡检，做到早预警、早准备、早防范。

重庆高速在静观服务区、涪陵服务区、金佛山东服务区等22个服务区开展端午特别活动，游客可在服务区体验亲手包粽子、煮粽子、尝粽子等活动，同时还开展投壶、钓粽子、粽子猜味道等系列趣味活动，内容涵盖了传统节日、历史人文、民间风俗以及交通安全等方面，让过往司乘人员在休息之余体验丰富多彩的端午文化。

铁路方面，记者从国铁集团获悉，6月10日，全国铁路预计发送旅客1590万人次，计划加开旅客列车1071列，铁路迎来返程客流高峰。6月9日，全国铁路发送旅客1249.1万人次，铁路运输安全平稳有序。

各地铁路部门积极应对返程客流高峰，统筹运用线路和装备资源，根据铁路12306系统大数据，灵活增开旅客列车，在客流集中的线路和区段增加运力投放，最大限度满足旅客出行需求。北京局加开上海、杭州、太原、沈阳、大连、济南、青岛、石家庄等方向旅客列车139列。太原局加开太原至北京、天津、西安、呼和浩特，大同至北京等方向旅客列车15列，加开管内中短途旅客列车50列。呼和浩特局加开呼和浩特东至临河、鄂尔多斯，包头至集宁南等中短途旅客列车11列。郑州局加开郑州至洛阳、安阳、周口、南阳等热门区段动车组列车23列、普速列车22列，对洛阳龙门、濮阳东、南阳东、周口东等方向32列动车组列车重联运行。

武汉局加开汉宜铁路、汉十高铁、郑渝高铁等热门线路旅客列车88列。上海局加开旅客列车219列，重联运行动车组列车265列。南昌局加开前往长三角、广深、西南等方向动车组列车200列。南宁局加开陆川、贺州、河池西至南宁、柳州、桂林等方向旅客列车46列。成都局加开成渝高铁、郑渝高铁、成贵铁路等热门线路动车组列车182列。兰州局重联运行北京、广州、上海、杭州、成都、贵阳等方向动车组列车24列。青藏集团公司加开西宁至门源、格尔木，拉萨至日喀则等方向动车组列车8列。

“铁路部门将根据客流需求和车票预售、候补购票情况，灵活动态安排运力投放。”国铁集团相关负责人表示，节日期间，铁路旅客集中出行需求大，请旅客朋友合理安排行程，尽可能错峰出行，预留充足时间进站候车，严格按照车票规定的始发、终到站乘车，旅途中加强自身健康防护，共同维护良好出行环境。

(责编：罗知之、吕骞)
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