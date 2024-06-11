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前4个月我国软件业务收入同比增长11.6%

2024年06月11日08:53 | 来源：经济日报
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本报北京6月10日讯（记者黄鑫）工业和信息化部近日发布数据显示，今年前4个月，我国软件业务收入3.8万亿元，同比增长11.6%。利润总额增速明显。前4个月，软件业利润总额4314亿元，同比增长14.3%。

分领域看，软件产品收入平稳增长。前4个月，软件产品收入9127亿元，同比增长8.7%，占全行业收入的比重为24.1%。其中，工业软件产品收入846亿元，同比增长8.7%。

信息技术服务收入实现较快增长。前4个月，信息技术服务收入24983亿元，同比增长13.2%，在全行业收入中占比为65.9%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4107亿元，同比增长14.3%，占信息技术服务收入的比重为16.4%；集成电路设计收入989亿元，同比增长11.3%。

分地区看，主要软件大省收入占比小幅提高。前4个月，北京、广东、江苏、山东、浙江软件收入居全国前五，五省（市）合计软件业务收入27206亿元，占全国比重为71.8%，占比较去年同期提高0.3个百分点。

(责编：王震、陈键)
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