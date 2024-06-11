陆 敏

数据资产融资正迎来新突破。近日，深圳数据交易所携手一家银行，基于场内上市产品的信用评价体系，以及深圳数据知识产权登记试点，建立了科创企业“数据资产分层分类模型”，为一家中小微企业发放了1000万元数据资产融资贷款。另外，今年以来，已有长沙、武汉、杭州等多地披露本地企业完成数据资产质押融资，且多为“首单”。

多地在数据资产融资业务领域取得突破，这一方面反映出我国数据要素市场建设正在提速，另一方面对金融机构来说，也意味着新的发展机遇。金融机构迎来了业务增量提质、更好服务新质生产力相关产业发展的新空间。

从科创企业的角度来说，大多数初创期的企业往往规模较小、经营管理能力较弱、财务制度不完善，加上与金融机构之间存在信息不对称等问题，融资难、融资贵成为制约其发展的重要因素。截至2022年底，我国中小微企业数量已超过5200万户，其中有不少科技型中小企业，这些企业是我国发展新技术、新产业、新业态等的重要动力源泉，但其中大多数企业都处于产业链末端，资产规模小、抗风险能力弱、信息透明度不高，难以获得金融服务支持。

数据资产融资取得突破，有助于解决科创企业融资中存在的一些瓶颈问题：一是在数据资产入表方面，通过第三方服务机构资源，为企业数据资产进行评估，支持将企业数据资产入表；二是在数据资产上市交易方面，为企业提供数据资源盘点、数据价值挖掘、数据产品孵化，以及产品上市流通与交易撮合服务，进一步放大数据资产价值；三是在数据资产融资中，地方搭建平台，推荐数据资产融资业务适配度较高的企业与银行对接，有助于银行更全面地评估企业的综合信用承受能力，进而提供相应的贷款额度支持，更好发挥数据增信的作用。

随着人工智能、大数据等相关技术的应用日益普遍，金融机构的数据资产融资业务将迎来更大的发展空间。例如，今年2月份，中国建设银行上海市分行与上海数据交易所合作，发放了基于上海数交所推出的数据资产信贷服务产品“数易贷”的数据资产质押贷款；5月份，北京银行为一家大数据公司提供了数据资产融资支持，成为北京市首笔在北京国际大数据交易所完成质押登记的数据资产质押贷款。已有案例均表明，数据资产融资业务具有较好的可复制和推广的特点。

当前，我国正在加速构建完善产业数字金融生态，金融机构加快创新开发基于数据资产的金融产品和服务更具有积极的意义。银行等金融机构要主动积极参与各地数据要素市场建设，在数据要素流通交易的标准制定和机制建设上与各部门协同发力，同时，探索开发更多科技金融产品，持续推动对中小微科技企业的服务提质增效。

(责编：王震、陈键)

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