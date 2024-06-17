人民网北京6月17日电 （焦磊）积极发展银发经济，丰富适老产品和服务供给，对于满足多层次多样化养老服务需求，培育壮大经济新动能，具有重要意义。

日前，由中国亚洲经济发展协会主办、中国亚洲经济发展协会养老产业委员会承办的“首届全国养老协会国际峰会（2024）”在北京举办。来自国内外养老协会、养老服务机构、国际养老组织的嘉宾及专家学者围绕“激发银发经济活力，共筑国际养老新篇章”主题，就养老行业未来发展趋势以及如何推动国际养老产业健康发展等诸多方面，展开分享讨论。

中国社会福利与养老服务协会执行会长、民政部社会事务司原一级巡视员徐建中在致辞中表示，发展银发经济是实现人民美好生活向往的现实需要，是推动高质量发展的有力举措，是中国式现代化建设的重要支撑，也将为经济社会高质量发展注入新动能。

中国老龄事业发展基金会理事长、全国人大原内务司法委员会内务室主任于建伟在致辞中表示，中国老龄事业发展基金会作为专注于为老服务公益领域的全国性慈善组织，愿同各方一起，以更加开放的心态、更加务实的作风，加强与国内外朋友的交流与合作，共同助推养老事业和养老产业高质量发展。

中国亚洲经济发展协会常务副会长兼秘书长陈军表示，协会已持续多年带领各级政府部门、社会组织及企业开展国际合作与交流。今年在日本共同发起成立“日中银发经济合作中心”，将积极促进我国的银发经济发展。

中国老龄科学研究中心党委书记、主任高成运表示，银发经济具有涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大的显著特征，要重点培育建立服务供给、产品供给、产业发展和生产要素等体系，培育高精尖产品和高品质服务模式，让老年人共享发展成果、安享幸福晚年，不断实现人民对美好生活的向往。

(责编：方经纶、吕骞)

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