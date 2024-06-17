人民网北京6月17日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，17日白天，内蒙古西北部、新疆南疆盆地和东部、河北中南部和东北部、北京、天津、辽宁西部、山东中西部、河南东部和南部、安徽北部、湖北东北部、海南岛大部等地有35-36℃高温天气，其中，新疆南疆盆地、河北中南部、北京南部、辽宁西南部、山东北部等地部分地区最高气温37-39℃，新疆吐鲁番盆地等地局地可达40℃以上。

预计18日白天，新疆南疆盆地、京津冀、山东中西部、河南东部、安徽北部、辽宁西南部等地的部分地区将有37-39℃高温天气，局地可达40℃及以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；

2、午后尽量减少户外活动；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；

4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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