中央气象台发布暴雨橙色预警
2024年06月17日09:31 | 来源：人民网
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人民网北京6月17日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，6月17日08时至18日08时，江南中南部、贵州南部、云南东北部、华南北部等地部分地区有大到暴雨，其中，湖南南部、江西中部、浙江南部、福建北部、广西东北部等地部分地区有大暴雨，广西东北部等地局地特大暴雨（250-270毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。
防御指南：
1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急工作；
2、切断有危险的室外电源，暂停户外作业；
3、处于危险地带的单位应当停课、停业，采取专门措施保护已到校学生、幼儿和其他上班人员的安全；
4、做好城市、农田的排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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