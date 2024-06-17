原标题：小咖·中国咖啡“百城千店，共赴星辰”品牌战略升级发布会在京举办

6月13日，小咖·中国咖啡“百城千店，共赴星辰”品牌战略升级发布会暨合作伙伴大会在京举办。

中国连锁经营协会副会长兼秘书长王洪涛、中国连锁经营协会生活服务业与特许经营部主任张静、小咖·中国咖啡（以下简称小咖咖啡）创始人朱保举、原美团旗下美团龙珠基金创始合伙人史鹏飞、合众合创始人姚哲、腾讯广告餐饮行业负责人王新、熊猫传媒董事长申晨、创业中国人董事长刘蕾、WBC世界咖啡师大赛中国冠军孙磊以及来自小咖咖啡的股东、高管、500名合作伙伴齐聚一堂，共同见证小咖咖啡全新品牌形象发布、携手王者荣耀联名签约仪式的举行。

累计融资8亿 目标百城千店

七载深耕，从2017年自助智能咖啡机起家做到行业头部累计投放设备60000台，到2022年开始打磨线下门店模型，小咖咖啡经过一年多的时间，以北京为起点，在企业食堂、高校、街边等渠道已经开出500家门店，业务覆盖全国30多个城市。

会议现场，中国连锁经营协会副会长兼秘书长王洪涛做开场致辞。他表示，作为中国连锁经营协会的会员企业，小咖咖啡通过咖啡设备的不断研发升级和深耕中国茶咖赛道，当前在饮品行业建立起了口碑，树立起了品牌，形成了一定的影响力，也在切实推动着行业技术水平的提高。未来，中国连锁经营协会将继续对于企业的发展提供各项支持，助力小咖咖啡早日实现愿景。

小咖咖啡创始人朱保举则向与会嘉宾分享了“用科技改变咖啡行业”的创业历程。据他介绍，小咖咖啡以技术为核心通过产品创新、顶级原料供应和优秀设备研发的多线加持，得到了众多国有和知名资本的青睐，实现六轮累计8亿元的融资。而就小咖咖啡的发展定位而言，相较于瑞幸和库迪做的是全品类，小咖咖啡则能够做专，把中国咖啡做到极致，更希望能够成为“东方的星巴克”。2024年小咖咖啡团队将以“百城千店”为目标进行持续发力，从国内走向全球。

此外，原美团龙珠基金创始合伙人史鹏飞从咖啡市场的发展角度给予了小咖咖啡非常高的评价。“现制咖啡这个领域，赛道足够宽，2000多亿的市场，年增速超过奶茶，用户基础比奶茶更大。并且如果用中国的现制咖啡赛道类比过去奶茶行业十几年的发展，我认为在未来成长出更大头部品牌的机会非常大，而拥有好赛道、好定位、好品类、好团队的小咖咖啡，必将是中国咖啡行业的下一个‘王炸’。”

全新品牌升级 定位中国咖啡

2023年，小咖咖啡与餐饮行业顶尖营销咨询公司合众合达成战略合作。本次大会上，小咖咖啡品牌升级形象全新亮相，喊出了“东方原叶茶·清香中国咖”的口号，发力打造属于中国人自己的“中国咖啡”，开启品牌产品中国化时代。

合众合创始人姚哲详细介绍了小咖咖啡的咖啡创新之路。小咖咖啡不仅想做中国咖啡品牌，更想做出一杯属于中国的咖啡产品，率先推动咖啡产品中国化，通过“茶艺”与“咖啡”的碰撞融合，围绕东方文化，打造东方味道，让中国咖啡以全新的姿态走向大众消费者。与此同时，全面升级后的小咖咖啡延承传统美学，将红、黄色设为品牌底色，丝带龙为品牌元素。小咖咖啡希望借此，将品牌深深打上“中国咖啡”的烙印。

熊猫传媒董事长申晨则从流量的获取上对小咖咖啡的发展表达了认可。小咖咖啡拥有6万台自助设备投放的市场规模，在TOB赛道做到了行业头部，形成了强大的品牌力。而在选择进入线下门店领域之后通过中国文化定位的升级，锚定15元价格左右的大市场以及选择与超级大IP的合作，进一步为品牌的爆发做好了充足的准备，相信小咖咖啡能够走在“新咖啡革命”的前列。

在产品研发的升级上，以“如何打造茶咖界的爆品”为题，由小咖咖啡首席咖啡大师孙磊和产品研发总经理孙朝阳分别进行阐释。“创新不是凭空创造一个新生事物，而是新手法赋予老品类新的生命力”。打造具有中国标签文化的咖啡品类，小咖咖啡选择去做好茶咖。一方面，小咖咖啡不仅拥有平均研发从业超10年、研发爆品销量破10亿杯的“超级团队”，更是坚持只用IIAC金奖豆，只用优质原叶现泡茶去研发产品。另一方面，尤其是在技术解决工艺出品上，小咖咖啡用全自动茶咖机器解决出品问题，在出餐效率提升50%、培训成本降低80%以及人工成本降低50%的的基础上，完成“用中国茶重新发明咖啡”，保证了产品在消费者中的口碑。

与此同时，在会场品牌的周边道场区，小咖咖啡展示了抱枕、行李箱、手机壳、短袖、镭射包等多种品牌周边产品。

3亿元补贴 扶持品牌端和营运端

据悉，在进行全面升级之后，小咖咖啡还将拿出3亿元“真金白银”补贴，扶持品牌端和营运端。

品牌端，小咖咖啡品牌总经理巨耳表示，作为品牌营销的一部分，小咖咖啡门店在进行全新升级之后，根据数据统计显示，在周边有四家知名连锁咖啡店的竞争下，门店杯量同比上涨220%，GMV上涨105.7%，突破日均万元，效果显著。未来，小咖咖啡会持续改善营销计划，在优化产品SKU满足消费者“上午喝咖啡下午喝茶”的需求的同时，拿出2亿元在线上和线下，持续高强度曝光，完成单店模型1.0打磨，建立新品类心智资产，让更多的消费者有机会体验到中国茶咖的创新产品。

营运端，小咖咖啡团队经过7年时间的打磨，联合创始人杨果向合作伙伴分享了共同开好一个咖啡店的经验，其中关联的三大核心因素：产品、选址、营销，小咖咖啡都能够在行业内脱颖而出。与此同时小咖咖啡将从自助咖啡机设备的盈利和融资资金中，拿出了3亿元用于门店补贴，扶持品牌端和营运端，其中门店的营运补贴达到了1亿元。而在全国门店布局上，小咖咖啡则把重点放在了华东、西南、华北等区域，已经着手筹备分公司。

跨界王者荣耀 破圈年轻群体

众所周知，超级IP联名合作将会为品牌的商业价值和影响力带来指数级增长，并且联名玩法的有效性，已被各大品牌充分验证。

本次大会，小咖咖啡联合王者荣耀进行了合作签约仪式。此次与国风游戏代表王者荣耀联名，重点打造李白、王昭君等国潮风产品，共同将东方咖啡与东方文化，推向全国和全球，吸引更多的年轻人爱上中国咖啡、中华文化。未来，小咖咖啡还将在全国各高校组织开展主题竞赛活动，打爆校园市场。

“王者荣耀选择品牌有几个标准，一个是它在行业的地位，企业的文化价值，还有就是行业的影响力。之所以会选择小咖咖啡有三个方面，一个是中国咖啡的理念和王者荣耀整个中国文化传续的理念非常契合，另外一个消费品群体的匹配，小咖咖啡有很多门店都是开在大学内，拥有大量的王者荣耀玩家群体。还有就是团队的综合能力，‘与生俱来’的互联网思维能够有能力把联名这个事情一起做好是我们选择小咖咖啡的重要原因。相信此次小咖咖啡和王者荣耀的合作可以为咖啡行业注入了新活力，共同成为中国文化与年轻人沟通的桥梁。”腾讯广告餐饮行业负责人王新表示。

此外，据介绍，小咖咖啡会在游戏、音乐、体育三个领域，持续与顶级IP合作。

本次大会上，小咖咖啡还进行了丝带龙logo揭幕、全新团队亮相，同时公布了2024年的门店目标：全年新增门店突破1000家。相关负责人介绍，本年度小咖咖啡一方面讲在国内市场加速快跑，另一方面全面开启出海计划，海外首店将会在柬埔寨落地。

(责编：董童、李源)

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