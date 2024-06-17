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中核光电与隆基绿能签署钙钛矿晶硅叠层太阳能电池合作协议

2024年06月17日12:42 | 来源：中国核电
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原标题：共创光伏技术新纪元！中核光电与隆基绿能签署钙钛矿晶硅叠层太阳能电池合作协议

6月14日，SNEC第十七届国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会期间，中国核能电力股份有限公司旗下中核光电科技（上海）有限公司与隆基绿能科技股份有限公司签署钙钛矿晶硅叠层太阳能电池合作协议。中国核电党委书记、董事长卢铁忠，隆基绿能创始人、总裁李振国等出席签约仪式。

李振国表示，中核光电具有顶尖的研发团队和卓越的研发成果，在大面积单结刚性、柔性钙钛矿太阳能电池技术上处于行业领先水平。隆基绿能一直以来不断在光伏新技术领域寻求突破，本次合作是隆基绿能与央企能源集团在新一代清洁能源技术领域的历史性合作，将为光伏行业的持续创新与跨越式发展起到重要作用。

卢铁忠指出，中国核电深入贯彻绿色发展理念，积极履行央企社会责任，专注成为世界一流的清洁能源企业，在能源领域战略性新兴产业不断探索。中核光电是中国核电联合中国科学院顶尖科学家共同创立的新一代光伏技术公司，专注于钙钛矿太阳能电池技术的研发和制造。隆基绿能一直致力于成为全球最具价值的太阳能科技公司，本次中核光电与隆基绿能的合作将进一步推动光伏技术的不断创新，打造央国企与优秀民营企业在新领域新赛道的合作典范，为我国清洁能源技术的持续领先和双碳目标的实现提供强劲动力。

中核集团、中国核电、中核光电、隆基绿能相关负责人参加签约仪式。

(责编：董童、李源)
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