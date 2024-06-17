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聚焦5月份国民经济数据 

国家统计局：下阶段CPI将继续呈现温和回升态势

2024年06月17日14:09 | 来源：人民网
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人民网北京6月17日电 （记者杨曦）17日，在国新办举行的新闻发布会上，国家统计局发布5月份国民经济运行数据。国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，5月份居民消费价格（CPI）总体稳定，下阶段将继续呈现温和回升态势。

刘爱华分析，5月份CPI主要有三方面特点：

一是居民消费价格同比涨幅持平。5月份，CPI同比上涨0.3%，涨幅与上月持平。其中，食品价格同比下降2%，降幅比上月收窄0.7个百分点，影响CPI同比下降约0.37个百分点。在食品中，猪肉价格上涨4.6%，淡水鱼价格上涨3.3%，鲜菜价格上涨2.3%，涨幅有所扩大。鸡蛋、鲜果和食用油价格分别下降8.5%、6.7%和5.1%。非食品价格上涨0.8%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI同比上涨约0.68个百分点。非食品中，能源价格上涨3.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点。服务价格上涨0.8%，涨幅与上月相同。

二是居民消费价格环比呈现季节性略降。5月份居民消费价格环比下降0.1%，降幅略小于近十年同期平均下降0.2%的水平。其中，食品价格与上月持平，非食品价格下降0.2%。在非食品中，主要受到小长假后出行热度季节性减退影响，飞机票、交通工具租赁费和长途汽车价格分别下降9.4%、7.9%和2.7%。

三是核心CPI温和上涨。5月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.6%，继续保持温和上涨态势。

“关于下阶段CPI走势，从目前掌握的食品、工业消费品、服务等价格走势看，CPI仍将继续温和回升。”刘爱华表示，从食品看，随着应季果蔬大量上市，食品价格仍将处于季节性低位。从工业消费品看，总体供给充足，有利于价格保持稳定。从服务看，随着服务需求的进一步恢复，服务价格有望继续回升。总体看，下阶段CPI将继续呈现温和回升态势。

(责编：杨曦、吕骞)
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