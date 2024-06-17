人民网北京6月17日电 （记者杨曦）17日，在国新办举行的新闻发布会上，国家统计局发布5月份国民经济运行数据。国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，5月中旬以来，有关部门和地区进一步调整优化房地产政策，房地产市场出现了一些积极的变化。

数据显示，1至5月份，新建商品房销售额、房屋新开工面积同比降幅有所收窄。“要看到，政策效应释放还需要一定时间，目前房地产市场仍在调整过程中。”刘爱华说。

刘爱华表示，党中央、国务院高度重视房地产工作，中央政治局会议提出，要抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。国务院常务会议指出，要着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。“这些政策举措的贯彻落实，下一阶段将会促进房地产市场平稳健康发展。”

(责编：杨曦、吕骞)

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