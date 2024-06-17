人民日报客户端辽宁频道 曹树林 胡婧怡

“衣服是冰丝做的，穿上绝对凉快。所有产品都是我们自家生产的，价格绝对公道……”6月16日下午4点25分，“胖哥大码男装”主播蒋泊正在镜头前推荐新款冰丝夏装。

在蒋泊旁边的工作席上，助手正在帮他把相关商品的链接放置到屏幕下方。后台数据显示，此时此刻有151人正在直播间里。直播进行约一个小时，下单金额已超过1万元。

这是辽宁西柳电子商务产业园里的一幕。在西柳电商园里还有50多个直播间，主播们正在向网友推荐服装、日化等各种商品。

图为辽宁西柳电子商务产业园里，“胖哥大码男装”主播蒋泊正在直播带货。本报记者曹树林摄

近年来，辽宁省海城市抢抓数字经济和“网红”经济飞速发展契机，大力引导发展电商销售全新业态模式，加速推动实体市场线上线下融合发展。在此背景下，西柳电子商务产业园应运而生。

西柳电子商务产业园始建于2015年，总投资5亿元，占地5.1万平方米。2016年9月一期工程建成，由西柳镇政府负责招商运营。

西柳镇电商产业管委会主任宋业财介绍，为培育“直播带货”新模式、新业态，园区除了提供工作空间外，还提供各类便捷服务，帮助有创业梦的人来这里“拎包创业”。

园区成立电商培训中心，邀请快手、抖音等头部企业的专业讲师开展培训，打造“网红”主播，现已累计开展线上线下培训240余场次，参训人员1.6万人次。

在商品服务上，园区建立选品中心，挖掘辽宁省内外名优产品厂商入驻园区，打造西柳全品类产品供应链展示中心。园区选品中心还特意为各直播平台“网红”主播推荐众多西柳服装企业自创的“西柳好物”。

在物流保障方面，建设国际物流园区，目前邮政、圆通、中通等快递公司已入驻园区。电商园区与快递公司洽谈价格，最大限度降低电商物流成本和理货成本。

在公共服务方面，园区为入园企业和项目提供审批代办、金融信贷、物业管理、业务咨询和政策咨询等服务，并组建电商运营公司和行业协会，实施专业化运营管理。

下午5点，鲁建友和妻子正忙着给前一天直播卖出的服装打包发货。小两口去年从河北唐山来到西柳电商园，1年间，他们租用的直播场地就从170平方米扩大到400平方米，一晚直播的单量就可达一两千单。

“来时最看重的是西柳当地大量服装厂提供的一手货源，来之后发现这里能提供的服务和便利远不止这些。”鲁建友说，园区会不定期举行产品对接活动，帮助主播丰富货源；还与直播平台、快递公司等深度合作，为主播提供流量推送和低价物流等服务。

“在这里，主播们不再是各自为战，而是通过园区平台聚集，形成了发展合力。”鲁建友说。

截至目前，园区已经聚集优质电商企业15家、“网红”团队50多个。西柳镇共聚集带货主播10000多人，其中粉丝超10万的“网红”1800多人，BOSS传媒、聚谷传媒、胖彤彤等10多家直播传媒企业日均出单量超万件。

据统计，2023年西柳镇电商交易额221亿元，快递量2.2亿件，同比增长60%。2024年1—4月交易额92.3亿元，快递单量7980万单。

(责编：杨曦、陈键)

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