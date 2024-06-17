人民日报客户端辽宁频道 胡婧怡 曹树林

从会议桌牌到医院床头卡，从装饰挂画到超市货架标签，从公交车站牌到温控器显示屏……位于鞍山的亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”）展厅内，各种由电子纸制作的产品琳琅满目。

图为电子纸在公交站牌、温控器显示屏等方面的应用。（胡婧怡 摄影）

图为电子纸在货架标签中的应用。（胡婧怡 摄影）

电子纸，也叫数码纸，是一种像纸一样薄、轻、柔软、可擦写的电子显示器，具有可弯曲、高对比度、高分辨率、无需背光源、可记忆图像信息、超低耗电等诸多使用性能。

“电子纸的使用可以大大减少纸张、用电、人力等方面成本。”亚世光电副总裁边瑞群介绍，电子纸与后台系统连接，可以远程更换显示内容，静态显示状态下不耗电，对于7.5寸大小的显示屏来说，1粒纽扣电池就能保证使用5年。

在亚世光电的电子纸生产车间，各种机械手臂高效地完成纸膜与薄膜晶体管贴合、芯片绑定、柔性连接器安装等组装步骤，工人只需在末端进行产品的光电、外观检查即可。

“目前，全球每年约有3亿片电子纸需求量。亚世光电共有10条电子纸生产线，月产量可达450万片。”边瑞群说，“3年前，我们的产线还是半自动化的，平均每7秒下线1片电子纸产品，现在我们通过数字化改造和流程再造，已实现全自动化生产，生产节拍提升到每3秒就可下线1片电子纸产品。”

边瑞群介绍，亚世光电具备行业的专业管理与研发能力，以及制造优势和市场资源优势，可快速扩大电子纸产品的生产规模及技术含量，为客户提供包括电子纸模组和其他光学显示产品在内的一站式服务。亚世光电的电子纸产品已覆盖欧美、日韩等20多个国家和地区。

“现在我们已经可以生产全彩色显示的电子纸，”边瑞群十分看好未来市场，“电子纸在电子标签、智能标签、智慧家居、智慧穿戴、智慧物流、智慧医疗、智能交通、工控仪表以及无线通讯等领域将有更广泛的应用。”

(责编：杨曦、陈键)

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