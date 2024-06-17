新华社北京6月17日电（记者 刘诗平）近期我国北方多省出现旱情。水利部副部长陈敏17日表示，华北、黄淮地区耕地大多具备灌溉条件，当前蓄水情况总体较好，通过科学调度水利工程，总体上能够保障夏播用水。

陈敏在水利部当天举行的抗旱保灌保供水有关情况新闻发布会上说，水利部锚定“确保城乡居民饮水安全，确保规模化养殖和大牲畜用水安全，全力保障灌区农作物时令灌溉用水”目标，采取加强监测预警、精准调度工程、强化灌溉管理、确保饮水安全等措施，全力支持受旱地区做好抗旱保灌溉保供水工作。

5月以来，华北地区南部、黄淮地区和西北地区东部持续降雨偏少，近期又遭遇大范围高温，河北、山西、安徽、河南、山东、陕西、甘肃、江苏等地出现旱情。与此同时，正值“三夏”关键时期，随着夏收快速推进、夏播全面展开，土壤缺墒情况逐步显现，旱情发展较为迅速，农业灌溉用水需求明显增大。

陈敏说，农时不等人，各级水利部门采取各种措施，抢抓农时，全力抗旱保夏播保供水。

水利工程调度方面，精准调度黄河流域小浪底、万家寨、刘家峡，淮河流域出山店、蚌埠闸、临淮岗，海河流域岳城、盘石头等控制性水利工程和引江济淮等重大引调水工程，确保调度的流量、水量满足旱区抗旱需求。同时，发挥南水北调工程骨干作用，加大南水北调中线工程供水力度，做好南水北调东线工程向华北地区调水准备，满足河南、山东、河北等省应急抗旱需要。

灌溉管理方面，发挥大中型灌区抗旱主力作用，科学制定并动态优化灌溉计划。精细调度水库、泵站、水闸等水源工程，切实做好已出苗作物灌溉和待播耕地补墒。充分应用高效节水措施，努力扩大抗旱浇灌面积。

“据预测，未来10天，受旱区将有降雨过程，对缓解旱情有利，但考虑到前期受旱范围广、灌溉需水量大，部分地区旱情仍有可能持续。”陈敏说，水利部将统筹当前和后期抗旱用水需求，精细实施流域骨干水利工程抗旱调度，精准对接城乡供水和灌区灌溉需求，精确指导支持抗旱保灌溉保供水工作，全力保障供水安全和粮食安全。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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