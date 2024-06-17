人民网北京6月17日电 （焦磊）当前，AI技术革命正成为中小企业增强创新动能、实现跨越式发展的重要引擎。随着AI应用场景愈发丰富，中小企业正不断加大投资，向以AI产品为主的信息化方案投入更多企业资源。根据Gartner数据，超过60%的中国企业计划在未来12至24个月内部署生成式人工智能。

然而，对中小企业而言，在部署AI应用产品迫切感提升的同时，“AI驱动”之路还存在不少阻碍。多家机构调研显示，中小企业在发展AI战略时，主要面临资金、技术、回报率等方面的问题和担忧。

业内分析认为，针对中小企业“AI”应用困境，需降低应用门槛，加强生态创建，将中小企业真正融入智能供应链当中，从而驱动企业实现跨越式发展。

中小企业“AI焦虑”难解

量大面广的中小企业是中国经济的“毛细血管”，也是提升产业链供应链稳定性和竞争力的关键环节。

根据Wedbush预测，2024年，全球人工智能相关的支出将显著增长，占企业IT预算的8%至10%，而这一数据在2023年仅有不到1%。

在业界看来，中小企业在融入AI时经常遭遇基础资源的限制，部署AI应用门槛较高，这使得AI应用落地步伐较慢。智能化投入同时带来的风险和收益具有不确定性，而中小企业恰恰缺少试错的资本。

“当前，不少中小企业尽管试图融入AI技术带来的变革潮流，但对于如何运用AI技术、如何选择AI应用，缺乏专业的了解和体会。”易点云联合创始人兼首席运营官张斌认为，从产品层面看，目前市面上的AI产品难以满足这些企业快速且简单建立起AI应用架构的需求。只有让中小企业低成本、灵活地先用起来，才能加速行业与AI融合发展。

数字经济浪潮之下，中小企业对数智化转型有着内在驱动力，拥抱AI成为其发展的必由之路。面对机遇与挑战，中小企业如何走好“第一步”，则是利用AI机遇发力智能化转型的一大考验。

当前，随着各大科技巨头不断加深AI的研发投入，行业应用呈现出百花齐放的态势。然而，这些产品大都由头部企业买单，中小企业并未进入应用深水区。

业内分析认为，中小企业可以根据业务需求逐步按需采购，并考虑与云厂商、技术公司等专业合作伙伴合作，以寻求更多技术和资源方面的支持。张斌表示，针对中小企业数智化应用需求，行业合作伙伴应具备灵活提供、按需使用、可快速部署且具有性价比的普惠式AI集成整合解决方案的能力，有效降低使用门槛，缓解企业“AI焦虑”。

护航中小企业走好“AI第一步”

在加快发展新质生产力的大背景下，政策驱动和市场需求为中小企业数智化转型带来新机遇。

2023年11月，工信部印发的《关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》提出，在链式融通创新方面，要开展大中小企业融通对接活动，帮助中小企业融入大企业供应链，推动上下游资源共享、协同攻关，提升产业链韧性和安全水平。

业内分析认为，依托数智化供应链，大型企业的技术和产品可通过平台链接提供给各种中小企业。在供应链中，核心企业发挥上游关键带动作用，而链接平台通过整合集成上游产品技术，为中小企业提供数字化解决方案和普惠服务，赋能中小企业数字化转型。

“基于我们对中小企业办公需求的理解，我们要长期把面向大型企业的优秀AI产品，通过技术创新重新定义成适合中小企业的产品，依托易点云与中小企业的链接和覆盖能力，真正接地气地推广到中小企业中去。”张斌表示，只有通过产品创新和信任链接，中小企业才敢于跨出数智化转型第一步。

张斌举例介绍，易点云此前推出的“易智汇”基于IT设备的“使用+服务”模式，链接了百万级企业客户办公终端，服务了5万家中小企业，根据企业发展阶段与类型不同，可让企业快速便捷、随需随用地获取多种AI产品使用权益，让先进的大模型技术也能被普遍应用在中国广泛的中小企业。

长期来看，对中小企业更为关键的是，在完成初步智能化部署之后，如何系统、持续性地进行智能化升级，也是横亘在中小企业面前的一道难关。

“面对大模型底层能力以及表层应用未来发展的未知，中小企业更需要按需使用、按需升级的解决方案，而非一次性投入将成本变为风险投资。”张斌表示。

近期，AI PC热潮引发了人们对普惠生产力的讨论。“AI PC应该是一个整体体验的提升，通过外设以及软件的升级，让大多数场景的原有PC快速具备AI能力，是实现AI技术普惠赋能的最有效办法。”张斌认为，中小企业更在意一个整合的AI PC体验，这意味着硬件、软件生态、操作系统需要打通，而且需要具备重复再制造和重复升级的空间特性，这与易智汇的功能性不谋而合。

张斌表示，随着生成式AI加速迭代升级，中小企业“AI驱动”战略发展之路愈发迫切，积极融入AI领域生态合作将是中小企业高效率、低成本迈入AI时代的关键举措。

(责编：罗知之、吕骞)

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