人民网记者 任妍 栗翘楚 王连香

汽车行业作为国民经济的重要组成部分，与经济发展密切相关。5月，我国汽车市场在多重因素推动下，表现出一定的增长势头。据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）数据显示，5月汽车产销分别完成237.2万辆和241.7万辆，产量环比下降1.4%，销量环比增长2.5%，同比分别增长1.7%和1.5%。销量环比同比均实现小幅增长，显示市场需求正在逐步恢复。

中汽协副秘书长陈士华表示，5月，我国经济总体产出继续扩张，企业生产经营活动保持恢复发展态势。当月，汽车销量环比、同比均实现小幅增长，新能源汽车产销和汽车出口延续快速增长态势，中国品牌也继续保持良好表现。

市场需求缓慢回升

近期，汽车以旧换新工作进展顺利，开局良好。财政部下拨专项资金用于支持老旧汽车报废更新。地方补贴方面，已有超过30个省市出台相应政策。多家车企也纷纷推出置换购车补贴以鼓励汽车消费。此外，工信部等五部门发布开展2024年新能源汽车下乡活动，加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板；国务院《2024－2025年节能降碳行动方案》中提出，逐步取消各地新能源汽车购买限制，落实便利新能源汽车通行等支持政策。

多项政策的出台落地，充分释放了市场的消费潜力。数据显示，1-5月，汽车产销累计完成1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3%。陈士华分析指出，当前，汽车行业总体运行依然面临较大压力，随着相关利好政策加快落地、持续发力，将充分释放消费潜力，推动行业稳定发展。

乘用车市场表现不一

5月，乘用车市场继续领跑，产销分别完成205.1万辆和207.5万辆，环比分别增长0.1%和3.7%，同比分别增长2%和1.2%。SUV和交叉型乘用车表现抢眼，产销均呈现不同程度的增长。相较而言，基本型乘用车（轿车）则出现了产量微降、销量增长的情况，而多功能乘用车（MPV）则表现低迷，产销均小幅下降。

1-5月，乘用车产销累计完成970.9万辆和976.5万辆，同比分别增长7.1%和8.5%。其中，SUV的表现尤为突出，产销实现了两位数增长，基本型乘用车则小幅增长。MPV和交叉型乘用车则继续呈现不同程度的下降。

业内分析认为，SUV的持续热销反映了消费者对大空间和多用途车辆的偏好。随着消费者需求的多样化，车企需要进一步优化产品结构，提升市场竞争力。

新能源汽车持续发力

5月，新能源汽车市场继续表现强劲，新能源汽车产销分别完成94万辆和95.5万辆，环比分别增长8.1%和12.4%，同比分别增长31.9%和33.3%，市场占有率达到39.5%。数据背后，印证出消费者对新能源汽车的接受度和需求持续上升。

纵观1-5月，新能源汽车产销累计完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达到33.9%。其中，纯电动汽车和插电式混合动力汽车表现尤为突出，燃料电池汽车虽然产量下降，但销量有所增长。

业内分析认为，以旧换新政策和充电基础设施建设的完善，极大地推动了消费者购买新能源汽车的意愿。此外，中国在新能源技术方面的持续投入和创新，使得国产新能源汽车在全球市场上具有较强的竞争力。相比而言，尽管欧美市场增长放缓，但随着充电基础设施逐步完善和技术不断进步，未来全球新能源汽车市场仍有望迎来更大的增长空间。中国作为全球新能源汽车的重要推动者，市场表现和发展经验将对全球新能源汽车产业发展产生深远影响。

汽车企业间竞争加剧

1-5月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售975.4万辆，占汽车销售总量的84.9%。其中，上汽集团、广汽集团和北汽集团销量有所下降，而其他企业则实现了不同程度的增长，其中奇瑞控股增速最为显著。

出口层面，中汽协数据显示，5月，整车出口前十企业中，奇瑞出口量达9.2万辆，同比增长24.8%，占出口总量的19.2%。与上年同期相比，比亚迪出口增速最为显著，出口达3.8万辆，同比增长2.4倍。

展望6月汽车市场，陈士华认为，当前，我国汽车市场内需增长相对缓慢，行业竞争进一步加剧，加之国际贸易保护主义形势依然严峻，汽车行业总体运行依然面临较大压力，需要采取有效措施，保障行业稳定发展。

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(责编：罗知之、吕骞)

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