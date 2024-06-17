新华社北京6月17日电（记者戴小河）国家邮政局17日发布5月份邮政行业运行情况。数据显示，今年前5个月，快递市场呈现出稳中有进、稳中向好的特点，月均业务量超130亿件，特别是5月份，快递业务量完成147.8亿件，继今年1月创造单月快递业务量历史新高后，再次刷新月度业务量纪录。

今年以来，快递企业不断下沉服务网络，加快推进快递进村，主动适应农产品“品多、质鲜、量大”的特点，加大冷链投入，优化运输路径，延伸服务链条，提升了农村地区服务能力水平，推动了农产品寄递业务规模化发展。

快递业还不断培育发展新质生产力，以科技创新推动产业创新，加快推进大型分拨中心智能化改造，应用无人仓、无人车、无人机等智能设备，行业信息化、智能化水平不断提高。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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