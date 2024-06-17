高考志愿填报AI辅助应用“智愿帮”近日在“人民网+”APP和微信小程序上线。该应用由人民网创业投资有限公司与行业顶尖技术团队共同孵化，专为高考考生打造。

“智愿帮”拥有权威的院校和专业数据库，并全面接入AI技术，深度挖掘分析历年录取数据，与传统的“翻书”方式相比，可大幅提高考生及家长的数据驾驭效率，帮助广大高考学子实现志愿填报的个性化、智能化与精准化。

“智愿帮”具备“院校与专业查询”、“心理与兴趣测试”以及“智能生成志愿”三大核心功能。研发团队建议每位考生在志愿填报前进行心理与兴趣的科学测评，科学测量考生的个性特征与职业倾向，再结合其考试成绩，推荐与之相匹配的院校及专业，合理用好考生的每一分，有效规避志愿填报过程中的“撞车”现象。

人民网人民创投负责人表示：“‘智愿帮’是我们运用科技手段助力教育公平、教育科学的又一实践。我们希望通过这款工具为万千高考学子铺就一条更加清晰、高效、精准的志愿填报之路，帮助他们迈进理想的大学校园。”

(责编：崔元苑、吕骞)

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