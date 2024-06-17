人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民网上线“智愿帮”AI工具 助力高考学生科学填报志愿

2024年06月17日18:19 | 来源：人民网
小字号

高考志愿填报AI辅助应用“智愿帮”近日在“人民网+”APP和微信小程序上线。该应用由人民网创业投资有限公司与行业顶尖技术团队共同孵化，专为高考考生打造。

“智愿帮”拥有权威的院校和专业数据库，并全面接入AI技术，深度挖掘分析历年录取数据，与传统的“翻书”方式相比，可大幅提高考生及家长的数据驾驭效率，帮助广大高考学子实现志愿填报的个性化、智能化与精准化。

“智愿帮”具备“院校与专业查询”、“心理与兴趣测试”以及“智能生成志愿”三大核心功能。研发团队建议每位考生在志愿填报前进行心理与兴趣的科学测评，科学测量考生的个性特征与职业倾向，再结合其考试成绩，推荐与之相匹配的院校及专业，合理用好考生的每一分，有效规避志愿填报过程中的“撞车”现象。

人民网人民创投负责人表示：“‘智愿帮’是我们运用科技手段助力教育公平、教育科学的又一实践。我们希望通过这款工具为万千高考学子铺就一条更加清晰、高效、精准的志愿填报之路，帮助他们迈进理想的大学校园。”

(责编：崔元苑、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：5月工业生产增长较快 转型升级持续推进
　　5月，各地区各部门持续推动工业转型升级，全国工业生产保持稳定，装备制造支撑明显，高端产品竞争力不断增强，出口结构持续优化，工业高质量发展扎实推进。 国家统计局数据显示，5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.3%。…
“闪耀”欧洲杯 中国品牌打开世界共享大市场
　　东道主德国队5比1战胜苏格兰队、匈牙利队1比3负于瑞士队、荷兰队2比1逆转波兰队……当前，备受关注的2024欧洲杯激战正酣。记者注意到，在每一座场馆里，在每一场比赛中，引人注目的不仅仅是球技和比分，通过赛场周边广告围挡上的醒目汉字，中国品牌正在讲述一个民族自信的故事。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部