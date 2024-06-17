人民网北京6月17日电 （记者乔雪峰）随着新一轮科技革命和产业变革的推进，全球产业链新格局正在加速演变。推动产业高端化、智能化、绿色化发展是提升产业链供应链韧性的坚实基础。

随着“打造新质生产力 赋能高质量发展”成为制造业各领域达成共识的目标。如何以科技创新推动产业创新、以产业升级构筑竞争优势是接下来制造业企业面临的重要任务。

《机械行业稳增长工作方案2023—2024年》提出，坚持智能制造主攻方向不动摇，以推动制造业智能化转型升级为主线，以新模式应用推广和先行区建设为引领，带动关键技术突破和模式创新，充分释放制造业设备更新改造需求，做实做硬机械行业稳定增长的底座。

今年国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》将催化设备市场需求向好，有利于保障机床行业成长，中国机床工具市场潜力可观，有望迎来机械设备更新向智能升级的新周期。

6月17日，第十六届中国国际机床工具展览会开幕。本届展会为期5天，聚焦机床行业专、精、特、新等科技创新成果，与会嘉宾将共探产业发展新思路、新策略，为机床工具行业可持续发展共谋更多新方向、新路径。

中国机械工业联合会副会长李奇在开馆仪式上表示，当前，高质量发展进入到新时期，大力发展新质生产力成为机械工具行业必经之路，而其核心就是要大力发展智能制造，通过智能制造的转型升级才能实现自主可控，真正走上依靠创新驱动的内涵型增长道路。

李奇表示，机床作为工业母机，代表了一个国家制造业水平的高低，加上AI等新兴技术的加持，中国机床产业有能力逐步掌握关键核心技术，实现自主可控和产品出海。

中机国际党委书记、董事长夏闻迪表示，近年来，我国制造业数字化、网络化、智能化转型的进程不断加快。国家层面上出台政策，有效推动传统制造业提质焕新，为机床设备更新改造、国产替代带来更广阔的需求空间。“未来机床设备需求有望得到持续释放，全行业回升向好可期。”

据夏闻迪介绍，在国内制造业朝着高端化、智能化、绿色化转型的大背景下，以及机床设备更新助推新质生产力发展的大趋势下，展会为参展商和观众提供高品质的专业服务；深度整合优质供需资源，不断为机床工具行业注入新动能。

展会现场，金属切削设备类“黑科技”展品成为展会主角。该展区汇聚了众多金属切削机床企业，中国本土企业带来了自主研发的高端机床，其代表产品可应用于模具制造、航空航天、汽车制造以及重工机械等更广泛的应用场景。

钣金成形及激光加工设备专区是展会上另一个重点展区。随着制造业对自动化、智能化生产模式的需求日益增长，钣金与激光加工产业逐渐驶入发展快车道。相较于传统加工设备，钣金与激光设备加工能力更强、精度更高，加工效率也大幅提升。参展企业结合自身独特的工艺技术和自动化功能的优化匹配，能够助力用户高效轻松地加工不同工件，为他们最大程度地创造价值。

(责编：罗知之、吕骞)

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