新华社北京6月17日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局17日发布数据显示，我国跨境资金流动趋向均衡，外汇市场运行总体平稳。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说，5月份，企业、个人等非银行部门跨境收入和支出规模相当，呈现基本平衡，跨境资金流动形势显著向好；市场预期保持平稳，外汇交易理性有序，结售汇逆差明显收窄，外汇市场供求状况进一步改善。

数据显示，在我国外贸发展态势持续向好的支撑下，5月份货物贸易项下跨境资金净流入同比和环比分别增长23%和76%，净流入规模创2023年下半年以来单月新高，持续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。

同时，外资配置人民币资产意愿较强，5月份净买入境内债券320亿美元，环比增长86%，处于历史较高水平。

“未来我国外汇市场保持稳健运行具备坚实基础。”王春英表示，随着宏观政策加快落地显效，我国经济回升向好态势将进一步得到巩固和增强，经济基本面对外汇市场和人民币汇率将起到有力支撑作用。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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