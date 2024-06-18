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扩大优质进口 丰富消费选择（开放谈）

董 超 汪文清
2024年06月18日05:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　今年“618”大促，进口消费表现抢眼，体现了中国消费国际化潜力巨大。

　　首先，跨境电商销量激增，海外品牌销售情况较好。进口酒水、美妆、相机品牌成交增速较快，跨境电商平台通过大量的促销活动和营销推广，实现销量激增。其次，相关供应链管理优化，物流配送速度加快。为了满足“618”大促期间激增的订单需求，跨境电商平台加强与供应商、物流服务商的合作，优化供应链管理和物流配送体系，提高了订单处理效率和配送速度，也降低了库存和运营成本。同时，一些电商平台的全链路溯源码提供了查询商品采购、物流信息的渠道，为消费者提供了更便捷、放心的购物体验。

　　分析这些现象背后深层次原因，是国内外消费市场日益融合，消费国际化趋势加速。

　　一是中国消费市场国际化程度提高。中国有14亿多人口，中等收入群体规模超过4亿人，人均GDP突破1.2万美元，稳居全球第二大消费市场。2024年一季度，社会消费品零售总额12.03万亿元，同比增长4.7%，消费市场规模持续扩大。国际消费中心城市加快培育，全球优质消费资源加速集聚，标志性商圈全球影响力提升，消费创新逐渐引领全球潮流，国内外消费市场循环更加畅通。

　　二是进口消费品规模和质量逐渐提高。2023年，中国消费品进口额1.95万亿元，比上年增长1.2%，其中，首饰进口增长63%，钟表进口增长17.2%，中国进口消费品规模不断增长，消费者对高端进口消费品需求有所上升；跨境电商进口5483亿元，比上年增长3.9%，跨境电商在进口领域仍有较大市场潜力。2024年一季度，消费品进口市场仍延续稳步扩大态势。

　　中国消费者“买遍全球”，彰显了中国高水平对外开放新格局。积极扩大进口是高水平对外开放的重要内容，有利于构建全面开放新格局、建设更高水平开放型经济新体制。扩大优质商品进口能够优化供给结构、满足市场需求、促进消费升级，也能推动国内企业提升效率、加强品牌建设，实现供给端的提质增效。未来，应围绕消费国际化趋势，扩大优质进口，丰富消费选择，构建国内外融合畅通的消费体系。具体可从以下几个方面入手：

　　——完善国内消费市场功能。立足扩大国内需求，激发有潜能的消费，稳定和扩大传统消费，推动消费品以旧换新，提振新能源汽车、家电等大宗消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费，培育文娱旅游、智能家居等新的消费增长点，鼓励跨境电商、直播电商等新业态新模式发展。完善流通基础设施，加快推进国际消费中心城市和县域商业体系建设，畅通消费渠道。改善消费环境，加强消费者权益保护，加快商务信用体系和流通法治体系建设。

　　——扩大进口促进消费。拓展进口消费品品类和规模，扩大特色和优质日用品和高端消费品进口；围绕共建“一带一路”国家，扩大优质农产品等进口。加快进口平台建设，推进整车进口口岸建设，扩大平行车进口试点；鼓励发展进口保税仓储、进口商品展览展示和进口商品交易；鼓励跨境电商保税进口试点城市探索跨境电商保税进口新模式，创新监管方式；鼓励有条件的地方建立进口商品分销中心，拓展进口商品国内流通渠道。进一步完善进口促进政策，推动进口关税结构性减税，完善免税店政策。

　　——加快推动内外贸一体化发展。加强内外贸一体化统筹管理，推动内贸领域的法规体系与国际接轨。支持外贸企业拓展内销市场和内贸企业拓展外贸业务，培育兼具多种职能的大型跨国商贸流通企业。高水平打造对外开放平台，充分发挥自贸试验区（港）、跨境电商综试区等开放载体作用，依托进博会、消博会等大型国际展会平台，实现内外贸产销衔接，提升国内外市场一体化水平。

　　（作者为商务部研究院流通与消费研究所研究员）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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