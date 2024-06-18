本报记者 肖家鑫

一张看似普通的生活用纸，放入水瓶轻晃，柔韧的纸张迅速溶为白色纸浆。

“这款产品不使用干强剂、湿强剂、荧光增白剂等化学制剂，而是创新性地采用纤维缠绕工艺，实现了纤维间更加紧密的物理缠绕，遇水可迅速溶解，更加健康环保。”在山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）的生活用纸生产车间，工作人员拿起一张刚刚下线的纸巾进行演示。

近年来，面对国际造纸行业竞争日益激烈的局面，太阳纸业坚持科技创新、绿色发展，推动造纸产业转型升级，加快高端化、智能化、绿色化发展步伐，努力打造具有国际竞争力的高端造纸产业链集群。目前，太阳纸业浆纸年产能超1200万吨，走上绿色低碳的高质量发展之路。

创新驱动，拓展新赛道

在不少人眼中，造纸是高耗能的传统产业。“现代造纸通过科技创新、绿色环保的改造提升，已经焕发出新的生机和活力，成为‘朝阳产业’。”太阳纸业党委书记、董事长李洪信表示。

“纸在日常生活中随处可见，人们的需求在不断变化。”太阳纸业市场部总监潘天倚介绍，企业致力于不断研发生产科技含量高、市场潜力大、差异特性强的新产品，形成市场竞争新优势。近年来，为满足消费者需求，企业先后研发了液体食品包装纸、环保低克重铜版纸、环保斑纹纸、吸水衬纸等产品。

“某知名牙膏品牌一度受到假冒伪劣产品困扰，企业联系我们共同开发了高端防伪纸，把商标‘生产’在纸张的内层。”潘天倚说，只要撕开牙膏盒，就能看到纸张内层的品牌标识，提升了产品的防伪能力。

“不拘泥于生产纸，我们的产品广泛应用于时装、家居、食品及工业领域。”太阳纸业研发中心主任张伟介绍，溶解浆连续蒸煮技术打破了过去溶解浆依赖进口的局面，可把普通的造纸浆变成纺织用品的新材料；木糖提取技术从普通的木材中成功提取出木糖，填补了行业空白。2020年，太阳纸业凭借“高纯度生物质纤维素清洁制备关键技术及产业化项目”获得中国工业大奖表彰奖。

2016年以来，太阳纸业累计研发投入超40亿元，构建了国家级企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站等多个创新研发平台，承担国家863计划项目1项、国家及省部级科研课题30余项。

绿色发展，坚持生态为本

从太阳纸业兖州本部生产区域西行10公里，太阳纸业水处理中心坐落其间。企业的生产废水通过管道输送至此，经过多项环保工艺处理后，中水流入氧化塘和湿地系统，最终可达地表水Ⅲ类标准。

“太阳纸业在产量提高10倍、利税增加7倍的情况下，主要污染物排放量却减少90%以上。”太阳纸业环保节能部总监姜红梅介绍，在造纸的每个环节，太阳纸业都大力推行清洁生产，对造纸原材料物尽其用，实现废弃物无害化、资源化处理，变废为宝、循环再生。

太阳纸业还积极构建水资源一体化利用模式，通过设备升级、工艺创新和精细管理多措并举抓节水。目前，水资源重复利用率达93%以上，各项指标均达到世界先进水平。此外，企业还围绕“双碳”战略，加大节能降碳技术改造力度，创新科学高效的全流程节能降碳措施，通过实施造纸固废综合利用及余热发电项目等，实现能源结构转型。

在2019年度国家科学技术奖励大会上，太阳纸业与中国工程院陈克复院士等共同完成的“制浆造纸清洁生产与水污染全过程控制关键技术及产业化”获得国家科学技术进步奖一等奖，这是中国造纸行业在环保领域的第一个国家科技进步奖一等奖。这项技术如今已在全国数十家大中型造纸企业的制浆造纸生产线上及末端废水处理中广泛应用。

聚链赋能，构建高端产业集群

作为山东省造纸产业链链主企业，太阳纸业一直努力打造具有国际竞争力的高端造纸产业链集群。为拓展上游产业链，太阳纸业稳步推进老挝基地原料林种植项目，未来规划将形成数十万公顷的种植规模。

“通过建设‘林浆纸一体化’项目，可以更好地利用国内国际两个市场、两种资源，提升全球配置资源能力，积极融入双循环新发展格局，为企业高质量发展提供了坚实的原料保障。”潘天倚说。

围绕造纸产业链特点，济宁市深化制造强市战略，开展“干部助企攀登”活动，大力推进产业链招商引资。如今，在济宁市兖州区，以太阳纸业为核心的高端造纸产业已集聚16家纸制品新材料及配套企业，聚链成群、集群成势。“去年我们成功招引浙江鼎辉公司年产8万吨的高端食品级淋膜纸项目落地，有力巩固了太阳纸业的链主地位。”市派驻企干部高聪最近正忙着对接各大高校，帮助太阳纸业招引人才。

“企业的发展，离不开良好的营商环境。驻企干部来到企业后，帮助我们解决了很多实际困难。”潘天倚表示。

“太阳纸业坚持打造‘林浆纸一体化’绿色循环产业链条，通过三大基地协同互动，形成从原料到消费终端产品的高端造纸全产业链集群，我们对未来充满信心！”李洪信说。

《 人民日报 》（ 2024年06月18日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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