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5月经济运行总体平稳

生产稳定增长 需求持续恢复（权威发布）

本报记者 刘志强
2024年06月18日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，国际收支平衡，转型升级持续，运行总体平稳……5月份，国民经济延续回升向好态势。6月17日举行的国务院新闻办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华介绍了5月份国民经济运行情况，并回答了记者提问。

　　工业：九成地区和八成行业实现增长

　　5月份，在宏观政策持续作用下，规上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.3%。刘爱华分析了工业运行的主要特点。

　　九成地区和八成行业实现增长。5月份，31个地区中，28个地区增加值同比实现增长，增长面为90.3%。41个工业大类行业中，33个行业增加值同比增长，增长面为80.5%。

　　高技术制造业保持较快增长。5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10%。其中，电子及通信设备制造业增长13.7%，今年以来持续保持两位数增长；集成电路、3D打印设备、全集装箱船等高技术产品产量快速增长。

　　装备制造业发挥“压舱石”作用。5月份，规模以上装备制造业增加值同比增长7.5%，拉动全部规模以上工业增长2.6个百分点，对全部规模以上工业增长贡献率为45.7%。其中，计算机通信和其他电子设备制造业增长14.5%，铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业增长11.8%，均保持两位数增长。

　　设备制造行业生产快速增长。5月份，大规模设备更新政策持续推进，带动广播电视设备制造、通信设备制造等行业增加值同比分别增长30.7%和15.7%。

　　“总体看，今年以来工业生产增长较快，转型升级持续推进。下阶段推动工业较快增长的有利因素较多。”刘爱华作了具体介绍：一是企业生产预期较好，5月份制造业PMI中企业生产指数为50.8%、继续保持扩张，企业生产经营活动预期指数为54.3%，继续保持在较高水平；二是企业效益持续改善，1至4月份规模以上工业企业利润同比增长4.3%，有利于企业增强生产动力。此外，大规模设备更新等政策逐步落实，效应逐步释放，也将为工业生产增添新的动力。

　　投资：总体平稳增长，结构持续优化

　　5月份，固定资产投资总体平稳增长、结构持续优化。1至5月份，固定资产投资同比增长4%。

　　制造业投资较快增长。在制造业高端化、智能化、绿色化推动下，制造业投资延续了年初以来的较快增长态势。1至5月份，制造业投资同比增长9.6%，快于全部投资增速5.6个百分点，对全部投资增长贡献率达到57.3%。

　　设备更新和技术改造投资增长加快。在大规模设备更新政策的有力支持下，设备工器具购置投资增势良好。1至5月份，设备工器具购置投资同比增长17.5%，比1至4月份加快0.3个百分点，对全部投资增长的贡献率达52.8%。传统产业转型升级步伐加快，1至5月份，制造业技术改造投资同比增长10%，加快1.5个百分点。

　　高技术产业投资持续加力。1至5月份，高技术产业投资同比增长11.5%，其中电子及通信设备制造业投资增长10.4%，航空航天器及设备制造业投资增长53.1%，信息服务业投资增长19.1%，科技成果转化服务业投资增长16.5%。

　　大项目投资支撑作用突出。1至5月份，计划总投资亿元及以上项目完成投资同比增长8.5%，拉动全部投资增长4.6个百分点。

　　“扩大有效投资，在创新发展、转型升级、绿色转型、民生领域等方面投资潜力巨大。下阶段有利于投资稳定增长的因素在逐渐增多，投资有望继续保持规模扩大、结构优化走势。”刘爱华分析，要素保障不断强化，规模以上工业企业效益改善，有利于增强企业投资能力和信心；政策支持持续增强，中央预算内投资下达和专项债发行加快，有利于实物工作量增长；重大项目建设加快，重点领域投资加速，为投资增长不断提供新的动力；从先行指标看，5月份建筑业业务活动预期指数为56.3%，处于扩张区间，比上个月上升0.2个百分点，表明建筑业企业对行业发展的信心稳定。

　　消费：升级类商品销售有所加快

　　在消费品以旧换新政策、“五一”假期、“618”网购促销提前等综合作用下，5月份，市场销售有所加快，社会消费品零售总额同比增长3.7%，比上月加快1.4个百分点，环比增长0.51%，为近期新高。

　　商品消费尤其是升级类商品销售有所加快。5月份，商品零售额同比增长3.6%，比上月加快1.6个百分点。在限额以上单位18个商品类别中，有13类商品零售额同比增速回升。其中，家用电器和音像器材类商品零售额增长12.9%，通讯器材类商品零售额增长16.6%，比上月分别加快8.4和3.3个百分点。

　　服务消费较快增长。1至5月份，在假期出行比较活跃的因素推动下，服务零售额同比增长7.9%，增速快于同期商品零售额4.4个百分点，其中通讯信息、交通出行、旅游咨询租赁等服务零售保持较快增长。出行文旅消费需求增长较快，带动了餐饮收入增长，1至5月份，餐饮收入同比增长8.4%。

　　网络消费占比稳步提升。直播带货、即时零售等继续保持快速增长，带动线上消费市场规模持续扩大。1至5月份，实物商品网上零售额同比增长11.5%，比1至4月份加快0.4个百分点，占社会消费品零售总额的比重为24.7%，比1至4月份提高0.8个百分点。

　　“今年以来，消费市场持续呈现恢复向好态势，这是我国超大规模市场优势的体现，也是经济内生动能持续恢复、消费潜力持续释放的结果。”在刘爱华看来，下阶段居民的消费能力和消费信心仍待进一步提升，支撑我国消费市场持续增长的有利因素也比较多，“各地区各部门围绕扩大内需、促进消费陆续实施了相应政策措施，特别是近期耐用消费品以旧换新政策细则落实落地，市场活力有望进一步增强。数字消费、健康消费、绿色消费持续发展，消费新增长点不断培育壮大。在产业转型升级等因素作用下，消费市场的供给能力和水平在逐渐提升，县域的商业体系也在不断完善，多样化、品质化的消费需求得以有效释放。”

　　近期，国际组织和机构纷纷上调对中国经济增长的预期，充分表明了国际社会对中国经济增长前景的信心。“从生产看，创新动能不断培育增强，产业转型升级扎实推进。从需求看，国内需求有望继续恢复。从政策支撑看，宏观政策效力在持续显现。”刘爱华认为，从前5个月经济运行态势以及相关支撑因素看，下阶段经济运行仍会继续保持回升向好态势。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月18日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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