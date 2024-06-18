本报北京6月17日电 （欧阳洁、李成一）中储粮集团公司夏粮收购工作有序推进，河南、安徽、湖北、山东等多个小麦主产区直属企业已陆续开秤收购。在有序做好小麦轮换收购同时，中储粮集团公司按照有关部门工作安排，近期已在小麦主产区全面增加新季小麦收储规模，陆续开展收储，积极发挥对市场引领带动作用，助力牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线。

各地新麦陆续上市后，中储粮在河南、江苏、安徽、湖北、山东、河北等辖区直属库点挂牌收购新粮，助力提振市场信心。中储粮河南分公司积极入市收购，潢川、信阳、南阳、商丘、驻马店、平顶山等26家直属企业、150个库区陆续开秤，启动储备小麦收购，收购价三等及以上1.25元/斤。在江苏，苏州、扬州、淮安、宿迁等10家直属企业、20个库区中央储备小麦轮换收购工作也陆续启动，日均收购量在1.5万吨左右。

此外，按照有关部门工作安排，中储粮集团相关企业将在安徽、河南、湖北、山东等8个主产区全面增加新季小麦收储规模。截至目前，共启动轮换收购与增储收购库点300余个，积极引导其他经营主体入市收购，发挥稳市场、稳预期作用。同时，中储粮集团公司严格规范执行最低收购价收购预案，一旦符合启动条件，将及时按程序报批启动收购，充分发挥托底作用。

据中储粮集团公司相关负责人介绍，通过技术升级，中储粮集团公司用科技护航夏粮收购全过程。提升和完善信息化智能监管功能，完成400余家直属库“技防技控”储粮监管项目建设，今年将在近500家分库全面推广，实现“技防技控”储粮监管全覆盖。进一步提升中储粮“惠三农”综合服务平台的覆盖范围，使用“一卡通”系统为售粮人提供便利的结算服务。

《 人民日报 》（ 2024年06月18日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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