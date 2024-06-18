赵善芹驾驶拖拉机翻晒小麦。

赵善芹驾驶智能收割机进行麦收作业。

本报记者 王 者摄影报道

铺设软管，引水灌溉……连日高温，平均降雨量较常年下降，山东省聊城市阳谷县的农田有些缺水。这几天，赵善芹与合作社的工作人员一道，顶着太阳，奔走田间，给地补水。

赵善芹是阳谷县的“新农人”，2013年，他成立专业农机合作社，流转承包850亩土地种植小麦。合作社吸纳周边村庄60多名农机手加入，总计有160多台收割机、播种机、拖拉机等农用机械。麦收时节，社员为村民提供收割、播种等服务。

今年“三夏”，赵善芹和他的农机忙得连轴转。

麦收顺利，离不开智能收割机帮忙。“咱这新车，可得劲！”检查链轮、皮带轮的间隙；提起黄油枪，对准轴承，注入润滑油……麦子一收完，赵善芹便抓紧保养收割机。今年3月，合作社投资25万元，购买了这辆崭新的智能收割机，赵善芹开着很顺手，“驾驶室有空调，还带无级变速，搁以前都不敢想。”

1小时能收近20亩麦子，不仅速度快了，机收损失率还降了。以前的小麦收割机损率在3%左右，新车搭载了北斗导航定位系统，可以高精度定位。“不仅实时掌握运行轨迹、收割面积，避免漏割、重割，速度和割幅也能根据地块实际状况调整，机损率不到1%。”赵善芹演示着驾驶舱内的显示屏说，“规划好路线，设置好作业宽幅和速度，沿着路线导航收割就成。”

夏收忙完，夏种也要抓紧进行。“单粒播种，精播均匀，行距保持在60厘米，种肥播施情况随时监控。”去年，北彭新村村民王先锋自己播种的玉米出现倒伏，今年赵善芹驾驶智能播种机，从灭茬到播种一气呵成，精细控制种植密度。

“播下去的种子急需解渴，我们要与时间赛跑，帮助村民保障夏种的成果。”赵善芹说。

山东156处大中型灌区开展提引水灌溉，夏种期间累计抗旱灌溉近1200万亩。

《 人民日报 》（ 2024年06月18日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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