去年我国商贸物流总额超126万亿元
2024年06月18日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月17日电 （记者王珂）由商务部流通业发展司等共同编写的《中国商贸物流发展报告（2023年）》近日发布。报告显示，2023年中国商贸物流总额达126.1万亿元，同比增长5%。商贸物流发展呈现六个特征。一是批发业物流逐步向供应链服务拓展；二是零售业物流加快精细化转型；三是冷链物流设施短板加快补齐，冷库总量约2.28亿立方米，同比增长8.3%，冷藏车保有量约43.2万辆，同比增长12.9%；四是餐饮住宿物流定制化服务快速发展，餐饮业全年食材流通规模达6.1万亿元，净菜市场规模突破3000亿元，住宿业物流需求恢复到2019年高位；五是进出口物流保持韧性增长，出口物流量同比增长6.7%，进口物流量同比增长13.0%，全年港口货物吞吐量170亿吨，比上年增长8.2%；六是绿色化标准化水平进一步提升。
《 人民日报 》（ 2024年06月18日 03 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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