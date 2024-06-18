本报北京6月17日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局17日公布了5月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。5月，银行结汇1760亿美元，售汇1919亿美元；银行代客涉外收入5848亿美元，对外付款5851亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，我国跨境资金流动趋向均衡，外汇市场运行总体平稳。5月，企业、个人等非银行部门跨境收入和支出规模相当，呈现基本平衡，跨境资金流动形势显著向好；市场预期保持平稳，外汇交易理性有序，结售汇逆差明显收窄，外汇市场供求状况进一步改善。

货物贸易跨境资金净流入较快增长，外资投资境内债券规模保持较高水平。在我国外贸发展态势持续向好的支撑下，5月货物贸易项下跨境资金净流入同比和环比分别增长23%和76%，净流入规模创2023年下半年以来单月新高。同时，外资配置人民币资产意愿较强，5月净买入境内债券320亿美元，环比增长86%，处于历史较高水平。

王春英分析，随着宏观政策加快落地显效，我国经济回升向好态势将进一步得到巩固和增强，经济基本面对外汇市场和人民币汇率将起到有力支撑作用。

《 人民日报 》（ 2024年06月18日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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