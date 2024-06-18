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我国西部地区能源基地加快建设

新能源装机总规模占全国四成左右

2024年06月18日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月17日电  （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：近年来，我国加大对西部地区的能源开发和利用，加快建设一批国家重要能源基地。重点建设的新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游七大陆上新能源基地中，4个位于西部地区。截至2023年底，西部地区12个省份新能源装机总规模超过4亿千瓦，占全国新能源装机规模的40%左右。

　　水电方面，西部地区水能资源富集，技术可开发量占全国的八成以上，主要分布在金沙江、长江上游、黄河上游、雅砻江、大渡河、乌江、红水河等流域。截至2023年底，西部地区12个省份已建成水电2.7亿千瓦左右。

　　当前，依托西部地区主要流域水电调节能力，带动流域及周边风电光伏新能源基地规模化开发，实现水风光一体化规划建设，规划布局了雅砻江、金沙江上游、澜沧江上游等水风光一体化基地，主要分布在西藏、四川、云南等省份。目前雅砻江流域水风光一体化基地规划已印发，金沙江上游、澜沧江上游等流域水风光一体化基地规划正在研究编制。

　　煤炭方面，“十四五”以来，国家能源局优化煤炭产能布局，推动建设蒙西、蒙东、陕北、山西、新疆五大煤炭供应保障基地，基本涵盖了山西、内蒙古、新疆3个省份和陕西榆林市、延安市。2023年，全国五大煤炭供应保障基地煤炭产量38.3亿吨，占全国煤炭产量的八成左右。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月18日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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