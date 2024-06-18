人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

通过水陆联运、翻越崇山峻岭、穿过桥梁隧道

看大型设备如何奔赴建设一线（探访）

本报记者 韩 鑫 姚雪青 游 仪
2024年06月18日06:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　天府南1000千伏变电站大型变压器运输途中。
　　中国外运供图

　　核心阅读

　　近年来，随着我国基础设施提升和大型机械设备应用步伐加快，大件运输市场需求显著增加，覆盖领域更广，成为现代物流和供应链的重要组成部分。大件运输，难度不小，怎样运输？记者分赴江苏、四川一线，在运输现场一探究竟。

 

　　百米余长的风电叶片、重达百吨的换流变压器、容积超千立方米的液氮储罐……运载这些形态各异的“大块头”，需要物流行业的“特种兵”——大件运输出手，将它们从工厂车间运出，翻越崇山峻岭、穿过桥梁隧道，甚至发往大洋彼岸。

　　特色在“大”、关键在“运”，大件运输是指载运不可解体物品的超限运输，至少满足下列情形之一：其车货总高度从地面算起超过4米、车货总宽度超过2.55米、车货总长度超过18.1米、车货总质量超过49吨。

　　运输这些“大块头”，需要面对哪些挑战，克服怎样的难题？

　　跨越3000公里，历时38天

　　百吨变压器“入川记”

　　“变压器就位完毕，机具人员退场！”4月16日16时，随着现场指挥人员一声令下，一场自东向西跨越多省份、前后历时38天的大件运输项目正式宣告完成。算下来，全程运输距离长达3000公里，堪称目前国内多式联运中运输条件最复杂、运输难度最高的大件运输项目之一。

　　今年2月，国家电网川渝特高压工程天府南1000千伏变电站大型变压器运输工程开启，作为承运单位，中国外运要将数台单体重达345吨的变压器，从江苏常州运抵四川乐山井研县工程现场。

　　“作为国家重点工程，天府南变电站新建工程计划于今年底建成投运，这意味着项目周期短、运输任务紧，必须周密策划方案，精心组织运输，充分协调各方资源、保通保供。”中国外运大件公司项目总指挥郝厚森说。

　　从启运地到目的地，迢迢数千公里，采用水陆联运方式分两程运输：第一程，自常州工厂车板接货后，公路运输至常州输变电重型大件码头，卸车装船转内河运输至镇江二重码头，随即换装川江专用船舶进入长江主航道至四川宜宾港；第二程，自宜宾港吊装上岸后，换装桥式运输至井研县，采用SPMT自行式液压平板车转运进项目现场。

　　全程四次换装，多种方式联运，但这并非此次运输的最大难点。“第一程公路段为大件专用道路，水路段以长江航道为主，虽然运输环节多，但总体难度不大。”中国外运大件公司项目经理胡洪说，进入第二程，路况变得复杂，运输难度陡增。

　　3月15日，从江苏常州一路远道而来的变压器，在宜宾临港码头卸下，被装上近百米长的桥式承载梁汽车列车，进入最后一段156公里的公路运输。

　　“这段路程最后16公里属于村镇盘山公路，要经过3座桥梁、36个弯道，211处空中障碍和两处极窄路段，运输难度极大。”胡洪说，为保障运输顺利进行，中国外运积极协调交通、公安、电力等多部门通力协作，制定出了安全可行的运输保障措施——路窄弯急，拓宽改造；桥梁承载力不足，加固提升；沿途净空不足，架高、排障处理。

　　克服重重挑战，变压器顺利抵达项目现场就位。不久的未来，它们将在这里源源不断输变电，为成渝地区双城经济圈提供电力保障。

　　短短42公里，走了3小时

　　超长箱梁“行路记”

　　5月25日凌晨3时。江苏无锡宜兴到常州武进路上，一条车队“长龙”缓缓驶来，两片各40米长、150多吨的箱梁，以及两片各12米长、180吨重的盖梁，在4辆超长挂车和8辆执法车的护送下前行。

　　超长箱梁、超重盖梁——这一次的大件运输服务于地方重大工程：常州腾龙大道智慧快速路建设。

　　按照惯例，对于车货总重100吨以上的大件，首先需要调阅评估沿线桥梁状况，建模验算大桥能否承重，再规划出适合的运输线路和时间。为保障运输安全，上路前，一场由交通工程和运输专家以及沿线大件审批机构、公路管养机构、公安部门等共同参加的方案讨论展开。

　　大件如何转弯？这是要闯过的第一关。

　　“实际运输中，最大的困难是转弯。”无锡市交通运输综合行政执法监督局有关负责人冯虎铺展地图介绍，由于箱梁超长，从宜兴市启迪路右转至S240省道时，交叉口为70度锐角，转弯半径不够，除了本方向两车道之外，还需要两次借用反方向的两车道。为此，运输时间选在凌晨交通流量最小之时，把对交通秩序的影响降到最低。

　　凌晨3时10分，当交通执法车辆护送车队行驶到这一转弯处时，反方向车道已被临时管控，交通执法及交警部门的工作人员分别值守4个路口，等待车队通过后，迅速恢复交通。

　　刚解决超长的问题，第二个难关迎面而来，超重怎么办？

　　凌晨4时，车程过半。当车队第一辆挂车缓缓通过常州金坛区的南河新桥时，常州市交通运输综合行政执法支队工作人员早已准备就绪，各自驾驶一辆闪着警灯的执法车，紧紧跟在挂车后方的几股车道上，等一辆车通过后再继续“压道”。

　　“这趟运输车货总重超过200吨，为了桥梁承重安全，必须保障‘单重车行驶’，也就是一座桥面上一次只能有一辆重车行驶。”支队有关负责人周钰介绍，宜兴到武进共有27座梁桥，两地交通执法部门接力护送，确保通行安全。

　　凌晨6时，天空泛起鱼肚白，路面车流渐密，大件顺利运抵目的地。至此，在这趟全程42公里、耗时约3小时的运输中，各部门抢抓“窗口期”，保障了运输快速、安全。

　　“随着重装工程机械、风电以及输变电设备等产能加速释放，大件运输量持续增长。”江苏省交通运输厅有关负责人介绍，交通运输部2017年上线跨省大件运输并联许可系统，打通了大件运输许可全国联网、跨省通办的审批通道，大件运输办理效率大幅提升。“下一步将进一步提高大件运输服务质量，更好助力制造业发展和重大工程建设。”

　　前有排障车，后有监护车

　　化工罐体“进园记”

　　5月22日午夜1时刚过，进厂、停车、卸货……随着三辆装着化工罐体的运输车组抵达四川眉山金象化工产业园区，曹宇豪长出一口气、心里石头落了地。“从乐山到眉山，不到80公里，却用了近一天，大件运输这件事，不容一丝懈怠。”

　　曹宇豪是四川德阳华荣大件运输公司的监护车驾驶员，他的任务是护送大件货物，为运输保驾护航。

　　21日清晨5时，天还未亮。一列车队整装待发，从乐山港启程——居中的运输车上，红色车头牵引，长36米、高4.7米的白色化工罐体格外显眼；前排的排障车上，竹竿直立向上，标记着罐体最高点；后排监护车压道，既全程守护安全距离，也实时观察货物通过情况。运输车与监护车交错行驶，井然有序。

　　行驶至乐山绕城高速附近时，曹宇豪注意到，桥下有车辆临时停靠。大伙拿上卷尺、立马下车，抓紧测量通行宽度。好在路面仍留有余地，现场确认无误后，车队通行。

　　“为了确保运输安全，出行前我们都会进行路勘。”曹宇豪告诉记者，根据运送货物的长宽高等数据，记录员会带上测量工具，预判货物能否通过、如何通行，提前考虑各种路况，有时要反复走两三趟。

　　此外，车辆检查也很关键。出发之前，工作人员还会架上梯子，人工测量车、货高度，据此制作限高杆，绑上醒目的红飘带。“限高杆过不去的地方，就得降低车身高度，小心通行。”曹宇豪说。

　　没过多久，进入夹江县城。路上，遇到电线挡道，工作人员下车顶高电线，助力货物通行；途经人行天桥，桥体液压升降功能发挥作用，由平常的限高5米升至7.5米……历时近20个小时，3个罐体最终稳稳驶抵目的地。

　　从省内短途运输，到跨省运送货物，从电力设备到石化罐体……这些年，曹宇豪平均每月得护送大件两三趟。“反复研究每样大件的搬运方法、时刻警惕一路潜在的各种风险，说实话，并不轻松。但一想到咱护送的是一件又一件大型设备，它们将奔赴一个又一个建设项目，一切就都值得！”曹宇豪笑着说。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月18日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
开放合作是唯一选择 欧盟对中国电动汽车反补贴调查指控不实
　　【观点摘要】 ●这一行为严重违背市场经济原则，人为构造并夸大所谓的“补贴”项目。 ●这一行为严重违背国际贸易规则，标准不合规、过程不透明、结果不公正。…
5月跨境资金流动趋向均衡 外汇市场运行总体平稳
　　人民网北京6月17日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局17日公布的银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，2024年5月份，我国跨境资金流动趋向均衡，外汇市场运行总体平稳。同时，货物贸易跨境资金净流入较快增长，外资投资境内债券规模保持较高水平。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部