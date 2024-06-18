本报记者 韩 鑫 姚雪青 游 仪

天府南1000千伏变电站大型变压器运输途中。

中国外运供图

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近年来，随着我国基础设施提升和大型机械设备应用步伐加快，大件运输市场需求显著增加，覆盖领域更广，成为现代物流和供应链的重要组成部分。大件运输，难度不小，怎样运输？记者分赴江苏、四川一线，在运输现场一探究竟。

百米余长的风电叶片、重达百吨的换流变压器、容积超千立方米的液氮储罐……运载这些形态各异的“大块头”，需要物流行业的“特种兵”——大件运输出手，将它们从工厂车间运出，翻越崇山峻岭、穿过桥梁隧道，甚至发往大洋彼岸。

特色在“大”、关键在“运”，大件运输是指载运不可解体物品的超限运输，至少满足下列情形之一：其车货总高度从地面算起超过4米、车货总宽度超过2.55米、车货总长度超过18.1米、车货总质量超过49吨。

运输这些“大块头”，需要面对哪些挑战，克服怎样的难题？

跨越3000公里，历时38天

百吨变压器“入川记”

“变压器就位完毕，机具人员退场！”4月16日16时，随着现场指挥人员一声令下，一场自东向西跨越多省份、前后历时38天的大件运输项目正式宣告完成。算下来，全程运输距离长达3000公里，堪称目前国内多式联运中运输条件最复杂、运输难度最高的大件运输项目之一。

今年2月，国家电网川渝特高压工程天府南1000千伏变电站大型变压器运输工程开启，作为承运单位，中国外运要将数台单体重达345吨的变压器，从江苏常州运抵四川乐山井研县工程现场。

“作为国家重点工程，天府南变电站新建工程计划于今年底建成投运，这意味着项目周期短、运输任务紧，必须周密策划方案，精心组织运输，充分协调各方资源、保通保供。”中国外运大件公司项目总指挥郝厚森说。

从启运地到目的地，迢迢数千公里，采用水陆联运方式分两程运输：第一程，自常州工厂车板接货后，公路运输至常州输变电重型大件码头，卸车装船转内河运输至镇江二重码头，随即换装川江专用船舶进入长江主航道至四川宜宾港；第二程，自宜宾港吊装上岸后，换装桥式运输至井研县，采用SPMT自行式液压平板车转运进项目现场。

全程四次换装，多种方式联运，但这并非此次运输的最大难点。“第一程公路段为大件专用道路，水路段以长江航道为主，虽然运输环节多，但总体难度不大。”中国外运大件公司项目经理胡洪说，进入第二程，路况变得复杂，运输难度陡增。

3月15日，从江苏常州一路远道而来的变压器，在宜宾临港码头卸下，被装上近百米长的桥式承载梁汽车列车，进入最后一段156公里的公路运输。

“这段路程最后16公里属于村镇盘山公路，要经过3座桥梁、36个弯道，211处空中障碍和两处极窄路段，运输难度极大。”胡洪说，为保障运输顺利进行，中国外运积极协调交通、公安、电力等多部门通力协作，制定出了安全可行的运输保障措施——路窄弯急，拓宽改造；桥梁承载力不足，加固提升；沿途净空不足，架高、排障处理。

克服重重挑战，变压器顺利抵达项目现场就位。不久的未来，它们将在这里源源不断输变电，为成渝地区双城经济圈提供电力保障。

短短42公里，走了3小时

超长箱梁“行路记”

5月25日凌晨3时。江苏无锡宜兴到常州武进路上，一条车队“长龙”缓缓驶来，两片各40米长、150多吨的箱梁，以及两片各12米长、180吨重的盖梁，在4辆超长挂车和8辆执法车的护送下前行。

超长箱梁、超重盖梁——这一次的大件运输服务于地方重大工程：常州腾龙大道智慧快速路建设。

按照惯例，对于车货总重100吨以上的大件，首先需要调阅评估沿线桥梁状况，建模验算大桥能否承重，再规划出适合的运输线路和时间。为保障运输安全，上路前，一场由交通工程和运输专家以及沿线大件审批机构、公路管养机构、公安部门等共同参加的方案讨论展开。

大件如何转弯？这是要闯过的第一关。

“实际运输中，最大的困难是转弯。”无锡市交通运输综合行政执法监督局有关负责人冯虎铺展地图介绍，由于箱梁超长，从宜兴市启迪路右转至S240省道时，交叉口为70度锐角，转弯半径不够，除了本方向两车道之外，还需要两次借用反方向的两车道。为此，运输时间选在凌晨交通流量最小之时，把对交通秩序的影响降到最低。

凌晨3时10分，当交通执法车辆护送车队行驶到这一转弯处时，反方向车道已被临时管控，交通执法及交警部门的工作人员分别值守4个路口，等待车队通过后，迅速恢复交通。

刚解决超长的问题，第二个难关迎面而来，超重怎么办？

凌晨4时，车程过半。当车队第一辆挂车缓缓通过常州金坛区的南河新桥时，常州市交通运输综合行政执法支队工作人员早已准备就绪，各自驾驶一辆闪着警灯的执法车，紧紧跟在挂车后方的几股车道上，等一辆车通过后再继续“压道”。

“这趟运输车货总重超过200吨，为了桥梁承重安全，必须保障‘单重车行驶’，也就是一座桥面上一次只能有一辆重车行驶。”支队有关负责人周钰介绍，宜兴到武进共有27座梁桥，两地交通执法部门接力护送，确保通行安全。

凌晨6时，天空泛起鱼肚白，路面车流渐密，大件顺利运抵目的地。至此，在这趟全程42公里、耗时约3小时的运输中，各部门抢抓“窗口期”，保障了运输快速、安全。

“随着重装工程机械、风电以及输变电设备等产能加速释放，大件运输量持续增长。”江苏省交通运输厅有关负责人介绍，交通运输部2017年上线跨省大件运输并联许可系统，打通了大件运输许可全国联网、跨省通办的审批通道，大件运输办理效率大幅提升。“下一步将进一步提高大件运输服务质量，更好助力制造业发展和重大工程建设。”

前有排障车，后有监护车

化工罐体“进园记”

5月22日午夜1时刚过，进厂、停车、卸货……随着三辆装着化工罐体的运输车组抵达四川眉山金象化工产业园区，曹宇豪长出一口气、心里石头落了地。“从乐山到眉山，不到80公里，却用了近一天，大件运输这件事，不容一丝懈怠。”

曹宇豪是四川德阳华荣大件运输公司的监护车驾驶员，他的任务是护送大件货物，为运输保驾护航。

21日清晨5时，天还未亮。一列车队整装待发，从乐山港启程——居中的运输车上，红色车头牵引，长36米、高4.7米的白色化工罐体格外显眼；前排的排障车上，竹竿直立向上，标记着罐体最高点；后排监护车压道，既全程守护安全距离，也实时观察货物通过情况。运输车与监护车交错行驶，井然有序。

行驶至乐山绕城高速附近时，曹宇豪注意到，桥下有车辆临时停靠。大伙拿上卷尺、立马下车，抓紧测量通行宽度。好在路面仍留有余地，现场确认无误后，车队通行。

“为了确保运输安全，出行前我们都会进行路勘。”曹宇豪告诉记者，根据运送货物的长宽高等数据，记录员会带上测量工具，预判货物能否通过、如何通行，提前考虑各种路况，有时要反复走两三趟。

此外，车辆检查也很关键。出发之前，工作人员还会架上梯子，人工测量车、货高度，据此制作限高杆，绑上醒目的红飘带。“限高杆过不去的地方，就得降低车身高度，小心通行。”曹宇豪说。

没过多久，进入夹江县城。路上，遇到电线挡道，工作人员下车顶高电线，助力货物通行；途经人行天桥，桥体液压升降功能发挥作用，由平常的限高5米升至7.5米……历时近20个小时，3个罐体最终稳稳驶抵目的地。

从省内短途运输，到跨省运送货物，从电力设备到石化罐体……这些年，曹宇豪平均每月得护送大件两三趟。“反复研究每样大件的搬运方法、时刻警惕一路潜在的各种风险，说实话，并不轻松。但一想到咱护送的是一件又一件大型设备，它们将奔赴一个又一个建设项目，一切就都值得！”曹宇豪笑着说。

《 人民日报 》（ 2024年06月18日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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