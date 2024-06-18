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刻录中国物流的不断突破（快评）

金 言
2024年06月18日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　前后车队护送，举升工装车穿山越岭，将百米长的风电叶片运至山顶；拆除道路障碍，超限运输车稳稳前行，把容量超千立方米的巨大罐体发往码头……

　　作为物流行业的“特种兵”，大件运输已成为现代物流和供应链领域的重要组成部分。相关统计显示，其所承载的货物涉及制造业门类中17个大类、128个小类所生产的产成品，广泛应用于农业、采矿、石化和电力等行业。

　　一个个高燃热血的运输场景，折射出中国制造的强劲实力。得益于装备制造业快速发展，以及电力、交通等基础设施投资增速加快，大件物流行业步入发展“快车道”。去年，全国大件运输许可办结量超过196万件，同比增长19.5%。一次次攻坚克难的辗转腾挪，刻录下中国物流的不断突破。大件货物往往具有超高、超宽、超长、超重等特征，正是有多个部门高效联动、专用通道加快建设、许可流程持续优化，才使看起来跌宕起伏的运输过程变得安全稳妥。

　　大件运输，一头连着大型设备的生产制造，一头牵着重大工程的稳步建设，是扩投资、促项目、稳增长的重要保障力量。加快完善标准、强化创新能力，阔步迈向高质量发展的大件运输行业，必将更好服务制造强国建设。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月18日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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