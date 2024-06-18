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夏播用水总体能够保障

三大流域骨干工程全部进入抗旱调度模式

2024年06月18日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月17日电  （王浩、石君汝）据水利部消息：5月以来，河北、河南、山东、山西、安徽、江苏、陕西、甘肃等省份出现旱情。当前正值“三夏”关键时期，农业灌溉用水需求明显增大，水利部门全力抗旱，保夏播保供水。当前，蓄水情况总体较好，总体上能够保障夏播用水。

　　在水源调配上，黄河、淮河、海河三大流域骨干工程全部进入抗旱调度模式。小浪底水库15日按1800立方米每秒下泄，全力支持黄河中下游河南、山东应急抗旱供水。在淮河流域，河南省相继调度鸭河口、昭平台、白龟山、石漫滩等大中型水库加大下泄流量，累计下泄水量18.36亿立方米。安徽省利用引江济淮工程向蚌埠闸以上调水7804万立方米，淮水北调工程引调淮河干流水量1585万立方米。在海河流域，河北省统筹调度引江水与本地水，引江水17.62亿立方米，大中型水库抗旱供水29.42亿立方米。

　　在保农田灌溉上，水利部门充分发挥大中型灌区抗旱主力军的作用，切实做好作物灌溉和待播耕地的补墒，逐一建立受旱地区大中型灌区电子台账，指导督促地方以大中型灌区为单元，科学制定供水计划，紧盯供水保障情况。当前，河南省已有230处大中型灌区开闸引水，累计灌溉近700万亩。山东计划引水23.1亿立方米，已灌溉引水7.8亿立方米。

　　在保农村饮水安全上，水利部门结合各地水源情况、工程情况、旱区人口分布等因素，因地制宜采取拉水送水、应急调水、分时供水、开辟水源工程、管网延伸等方式，确保基本饮用水需要。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月18日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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