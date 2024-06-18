本报济南6月17日电 （侯琳良、王娟）凌晨3时，青岛前湾港集装箱码头，集装箱轮“长岳”号在黄岛出入境边防检查站的保障下快捷通关，抵港即开展作业。“抵达前，边检民警网上预检，到港后，窗口前移至梯口快速查验，实现船舶通关‘零等待’。”青岛前湾集装箱码头有限责任公司作业主管田绪业说。

山东出入境边防检查总站设置抵前查验服务队，平均每艘船舶停靠时间缩短1.5小时，货物装卸率提高10%。“我们全力支持具备条件的口岸对外正式启用和临时开放，持续助推口岸释放外贸运输效能。”山东出入境边防检查总站副总站长杨卫星说。

2023年，山东全省出入境边检机关服务青岛港口岸扩大开放鳌山湾港区，服务新增对外开放空港口岸1个，服务新增、审核临时对外启用码头泊位共106个（次），山东口岸货物吞吐能力得到有力提升。

在济南国际机场边检查验大厅快捷通道，经过采集指纹及面部信息，人员出境实现“秒通关”。山东出入境边防检查总站党委书记、总站长李剑军介绍，为便利中外人员往来，山东出入境边防检查总站分别在济南、青岛的机场设置“快捷通道”信息采集备案点，一地备案、全国通用。

今年1至5月，山东出入境边防检查总站累计检查出入境交通工具2.9万余架（艘）次、人员226.4万余人次，比去年分别增长37%、2.1倍。其中，出入境旅客达183.2万余人次、比去年增长3.6倍。

《 人民日报 》（ 2024年06月18日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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