原标题：京投发展持续迭代轨道物业开发基础能力，檀谷商圈跨界创新热度同步提升

6月13日，2024北京-南京国际城市轨道交通展览会暨高峰论坛（以下简称2024城轨展暨高峰论坛）以及首届中国城市轨道交通科普展示会在南京国际博览中心正式拉开序幕，展会为期三天。6位院士、200余位演讲嘉宾、5000多位专业人士共襄盛会，为城轨交通行业的高质量可持续发展提供智慧助力。

作为深耕轨道物业开发的领军企业，京投发展每年都会参加该展会，并分享研究和实践的成果。今年，京投发展总裁高一轩再次作为特邀嘉宾出席大会，并在会上发表了精彩演讲。

专注轨道物业开发基础能力提升，震振双控新技术逐步投入实际应用

在轨道物业开发的多项基础能力中，减振降噪的技术和应用是较为重要和独特的一项。调研表明，很多考虑在地铁物业置业的客户，对地铁物业可能的震动和噪音问题“非常关注”。而能否在物理和心理两个层面打消震动和噪音的潜在影响，是他们能否选择在此居住和生活的一个“决定性因素”。多年来，在减震降噪这一技术领域，京投发展从振源、传播途径、受体三个维度发力，进行减震降噪专项技术的迭代和创新，先后获得十余项发明专利和实用新型专利，有效的解决或改善了大量有关轨道物业震动和噪音的相关问题。

2023年11月，京投发展与相关科研单位、学术机构共同举办了全国首场建筑震振双控技术交流会，并由京投发展提供车辆段上盖区域作为场所，进行了应用实验与观摩，取得了良好的效果。目前，震振双控技术与其他的结构技术相结合，已经在相关的地铁物业开发中投入实践应用。新技术的应用将显著提高住宅产品的舒适程度度，并使位于地铁车辆段上盖的已经确定的住宅产品，在开发过程中随市场变化和用户需求变化而进行的户型大小调整，变得更具灵活性和可操作性。

以旧焕新的生活方式跨界营造，檀谷商圈诠释新场景、新关系、新内容

自2020年起，京投发展以檀谷项目作为探索轨道物业生活方式营造的试点，通过共同的价值观和生活方式倡导，檀谷吸引了新消费、文化、艺术、影视等领域的品牌主理人进行价值共创。如今的檀谷，不仅是骑行友好、宠物友好、儿童友好的慢生活市镇和微度假目的地，更成为跨界资源聚合、人气持续高涨的生活方式品牌，实现了从传统的流量逻辑向深度社群逻辑的进阶。

目前，檀谷通过创造新场景、生产新内容和缔结新关系，不断地与新消费、文化、艺术、影视等跨界资源链接，将社区变成生活方式体验的端口，让用户对檀谷的新模式和价值观产生认同。通过对新商业、新山居、新市镇、新生活方面探索，以京西生活方式新市镇的形象入市。丰富稀缺的品牌组合选择在檀谷开设首店、山系生活旗舰店、主理人店铺等。檀谷目前汇聚了31家高品质店铺，涵盖3家全国首店、7家北京首店、10家区域首店，为推动区域绿色高质量发展增添新动能。檀谷跨界生活方式品牌已经成为北京非标和高审美的生活市镇，是热度颇高的网红打卡地和知名文化高地。随着檀谷商圈的日益成熟，这一跨界生活方式品牌已经逐步实现向京投发展的轨道物开发项目赋能，未来更多源自于檀谷的资源将被导入轨道物业开发项目。

(责编：曹淼、李源)

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